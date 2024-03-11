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هل تشكل بطولة السلة التنشيطية أساسا لدوري متين مستقبلا؟

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – انشغلت أوساط كرة السلة الأردنية في الفترة الماضية، بقرار غالبية أندية الدرجة الممتازة، بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة التنشيطية للرجال، والتي تعتزم "اللجنة المؤقتة" تنظيمها مع نهاية شهر رمضان المبارك، لتعويض اللاعبين عن تداعيات قرار تجميد بطولة الدوري للموسم الحالي، بإجماع الأندية كافة.
ويتساءل عشاق كرة السلة، فيما إذا كانت اللجنة المؤقتة ستنجح في الوصول إلى صيغة توافقية مع الأندية المحتجبة عن المشاركة لثنيها عن قرارها وضمان إقامة البطولة التنشيطية لكسر "حالة السبات" على صعيد مسابقة الرجال، أم أن الأندية ستبقى متمسكة بقرارها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بقاعدة إعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات المقبلة.
اعتذار فرق؛ الأهلي والأرثوذكسي والرياضي، عن عدم المشاركة بالبطولة التنشيطية، يفترض أن يمنح اللجنة المؤقتة والأندية فرصة الالتقاء معا وبحث المشكلة للوصول إلى حل مرض للطرفين، وسط تسريبات تتحدث عن إمكانية لجوء "السلة" إلى خيار الاستعانة بأندية الشركات لتعويض احتجاب الأندية الحاضنة للعبة، ولضمان مشاركة اللاعبين وتجنبيهم فترات الانقطاع الطويلة.
ويقول رئيس نشاط كرة السلة بالنادي الأرثوذكسي إبراهيم عنصرة في معرض رده على استفسارات "الغد": "لقد اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم المشاركة في بطولة الرجال خلال الموسم الحالي، لأن الوضع المالي صعب ونحتاج إلى حلول مستدامة، لا نريد صرف أو تحميل النادي المزيد من الأعباء المالية على مستوى الفريق الأول للرجال، اهتمامنا ينصب على الفئات العمرية والأكاديميات لجني الأرباح"، لافتا إلى أن النادي بصدد إعادة تشكيل فريق السيدات الأول، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة.
ويرى المدرب واللاعب السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سام دغلس، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة يجب أن تضع المسؤولية على الأندية، من خلال وضع أجندة واضحة لسنوات طويلة، تضمن إقامة دوري الرجال بصورة منتظمة، فضلا عن فتح الباب أمام الأندية لتشكيل فرقها وجلب الرعاة بالطريقة التي تراها مناسبة لاستراتيجيتها وقدراتها وأهدافها من المشاركة.
وأضاف دغلس في حديثه الخاص لـ"الغد": "من الصعب أن يتم تنظيم دوري متوازن بالطريقة التي يريدها اتحاد اللعبة في الوقت الحالي، لذلك يجب أن تتم تعاقدات الأندية مع اللاعبين من دون ضوابط أو قيود، وأن يقتصر دور اتحاد كرة السلة على وضع التعليمات والأمور اللوجستية والتنظيمية"، مشددا على إمكانية قيام اتحاد السلة بتحديد سقف مالي للقيمة الإجمالية لتعاقدات الأندية، وتحصيله مبلغا ماليا من الفريق الذي يتجاوز السقف المحدد، وتوجيهه نحو دعم الفرق الأخرى.
واستطرد: "يجب أن يتم وضع خطط تضمن استمرارية واستدامة اللعبة، اتحاد السلة يعمل بقدر استطاعته ويجب أن يلقي الكرة في ملعب الأندية، كما أن تجربة أندية الشركات السابقة أثبتت نجاحها وأضفت رونقا خاصا للعبة"، متمنيا على اتحاد السلة والأندية واللاعبين؛ الجلوس على طاولة الحوار لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة اللعبة بشكل عام، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير.
بدوره، يرى السوري عماد عثمان المحلل وخبير كرة السلة في مجلس الشارقة الرياضي، أن الحاجة لتنظيم بطولة تنشيطية للرجال، تبدو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، سعيا للحفاظ على نشاط اللعبة وإنقاذها من فترة "السبات" التي تهددها على صعيد مسابقات الرجال، فضلا عن الدور المهم الذي تلعبه البطولة في تطوير المنتخب الوطني عبر اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير أداء اللاعبين الشباب، ما يساهم في رفد المنتخب الوطني بلاعبين مؤهلين لخوض المنافسات الدولية.
ويقول عثمان في حديثه الخاص لـ"الغد": "اللاعبون والأندية هم الأكثر تأثرا بغياب البطولات الرسمية، حيث يواجه اللاعبون تحديات كبيرة للحفاظ على مستويات لياقتهم البدنية والفنية، وتفتقر الأندية لمنافسات الدوري الممتاز، التي تعد جزءا حيويا من دورة حياتها السنوية"، مشددا على أن البطولات التنشيطية تمنح اللاعبين فرصة للتنافس والتطور وتوفر للأندية منصة لتعزيز الروابط مع المجتمع والمشجعين.
ويؤكد عثمان: "دعوة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة لإقامة بطولة تنشيطية في الأردن، تعد نداء للعمل الجاد من أجل الحفاظ على سمعة وبريق كرة السلة الأردنية وتطويرها، ويجب على اتحاد اللعبة والأندية واللاعبين والمشجعين؛ العمل معا لتحقيق هذا الهدف وتوفير بيئة تنافسية تضمن استمرارية اللعبة وتطورها"، لافتا إلى أن البطولات الرياضية تعد محركا للنشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز السياحة الرياضية، إلى جانب تعزيز الروابط الاجتماعية وتوفير فرصة للاستمتاع بالمنافسات الرياضية.
من جانبه، يقول لاعب المنتخب الوطني السابق والمعلق الرياضي أشرف سمارة: "إن فكرة إقامة أي بطولة للرجال بغض النظر عن مسماها، تمثل "شمعة الأمل" التي ستضيء كرة السلة مجددا"، معربا عن تمنياته بعودة عجلة دوري كرة سلة للدوران بقوة أكبر وخلال فترة زمنية أطول، تضم مختلف الأندية التي تمثل محافظات المملكة، لإفراز العديد من اللاعبين الشبان وتنمية المواهب الحالية.
ويشير سمارة في حديثه الخاص لـ"الغد": إلى أن "التفاؤل موجود تجاه اللعبة، والتي نأمل في أن تعود أقوى في بلد محب لها ومتعطش لمشاهدتها، وستكون البطولة التنشيطية فكرة جيدة ونقطة انطلاق نحو مد جسور الترابط مع الجماهير ووسائل الإعلام وعائلة كرة السلة مجددا، لكن يجب أن تكون مشروطة بخلق أجواء تنافسية تمهد مجددا لعودة بطولة الدوري الرسمية بنظم وتعليمات وقوانين جماعية، وبتعاون الجميع من خلال عقد ورش عمل خاصة، للوصول إلى صيغة توافقية مرضية للأطراف كافة، وبما يضمن شكلا أفضل للدوري".
ويرى مراقبون؛ أن الانقسام في مواقف الأندية قد يتسبب في تعقيد المشكلة، مطالبين أن تقوم الأندية بتأسيس رابطة للدوري لإدارة المسابقات بنفسها كما هو الحال في دول كثيرة، فيما يرى آخرون أن الأندية غير قادرة على إدارة شؤون فرقها الرياضية حتى تدير البطولات وتضبط إيراداتها ونفقاتها.

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