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للوقاية من التهابات الرئة.. عليكم بهذا العنصر الغذائي

3/11/2024 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لقد وجد أن الزنك مهم في الوقاية من التهابات الرئة لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، الذين انخفضت قدرة خلاياهم المناعية الطبيعية على مكافحة البكتيريا بسبب الطفرة الجينية التي تسبب المرض، يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات تعمل على إعادة تنشيط جهاز المناعة، مما يقلل من الالتهابات.
مؤشر على وفاة مبكرة
وحسبما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية PNAS، أن مرض التليف الكيسي كان قبل 25 عاما، بمثابة مؤشر على موت مبكر محتمل، وفي حين أن متوسط العمر المتوقع قد تحسن بشكل كبير منذ ذلك الحين، إلا أن الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي ما يزالون عرضة للمضاعفات الناتجة عن هذه الحالة.
تتسبب طفرة في جين منظم توصيل الغشاء للتليف الكيسي CFTR في تراكم مفرط للمخاط في الرئتين والتهاب مجرى الهواء غير المنظم، مما يجعل المصابين بهذه الحالة عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة. لكن نجح باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا، في اكتشاف طريقة محتملة لتقليل العدوى لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، والتي تعتمد على الزنك.
مقاومة المضادات الحيوية
قال بيتر سلاي، طبيب الجهاز التنفسي للأطفال والباحث المشارك في الدراسة: "يعاني الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي من حالة التهاب شديدة في مجرى الهواء لديهم ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية، لكن العلاج المتكرر بالمضادات الحيوية، يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدوى مقاومة للمضادات الحيوية".
العلاجات الحالية
أضاف دكتور سلاي، أنه "يمكن للعلاجات الحالية استعادة العديد من جوانب وظيفة CFTR، لكنها لا تحل أو تمنع التهابات الرئة، لذلك فإن هناك حاجة لاستعادة وظائف المناعة".
ومن خلال دراسة كيفية تأثير طفرة CFTR على قدرة الخلايا المناعية، التي تسمى البلاعم على محاربة البكتيريا، توصل الباحثون إلى أنه في التليف الكيسي، لا تستطيع البلاعم الرئوية استخدام الزنك بشكل صحيح كعامل مضاد للبكتيريا.
مستويات سامة
وقال مات سويت، باحث مشارك في الدراسة: "إن إحدى الطرق، التي تدمر بها الخلايا البلعمية البكتيريا، هي تسميمها بمستويات سامة من المعادن مثل الزنك"، مشيرًا إلى أن "قناة CFTR الأيونية ضرورية لمسار الزنك، ولأنها لا تعمل بشكل صحيح لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، فهو ما يمكن أن يفسر جزئيًا سبب كونهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية".
خلل وظيفي
وإضافة إلى تحديد الخلل الوظيفي للزنك في الخلايا، اكتشف الباحثون أيضًا بروتين نقل الزنك، SLC30A1، الذي أعاد قدرة البلاعم على قتل البكتيريا في سياق طفرة CFTR، بمعنى أن العلاج بالزنك التكميلي كان كافيًا أيضًا لاستعادة قتل البكتيريا في بلاعم الرئة البشرية في المختبر.
استراتيجية جديدة
تشير النتائج إلى أن استعادة الاستجابة لسمية الزنك يمكن متابعتها كاستراتيجية علاجية لاستعادة وظيفة المناعة والدفاعات الفعالة لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، حيث أوضح الباحث سويت أن الهدف حاليًا هو "توصيل بروتين نقل الزنك إلى البلاعم لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي مع توقع أنه سيعيد تنشيط استجابتهم المناعية ويقلل العدوى". -(العربية نت)

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