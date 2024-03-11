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ع أمل.. دراما اجتماعية تجمع شخصيات غامضة تعيش في كواليس مظلمة

3/11/2024 11:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مذيعة مشهورة تكرس نفسها لكشف الستار عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، لتجد نفسها تغرق في كواليس مظلمة وتواجه أحداثاً غير متوقعة، في الدراما الاجتماعية "ع أمل" في رمضان.
المسلسل بطولة: ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود، ماريلين نعمان وآخرين. تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز.
ماغي بوغصن
تلعب ماغي بوغصن دور "يسار" المذيعة التي تتبنى قضايا المرأة المعنفة في المجتمع، وتحاول أن تسلط الضوء على الجوانب المظلمة فيه. وحول شخصية يسار، تقول ماغي "كثيرات هن النساء اللواتي يتعرضن للظلم ولا يتمكن من التمرد أو الرفض بسبب واقعهن الاجتماعي. تحاول يسار الوقوف في وجه الظلم أملاً في إحداث تغيير إيجابي".
وتوضح ماغي: "تعرضت يسار للظلم من قبل الكثيرين في حياتها، لذا تعتبر نفسها بأنها قد ولدت من جديد للقيام بواجبها تجاه كل امرأة تتعرض للعنف والظلم".
مهيار خضور
يوضح مهيار خضور، أن العمل يدور في سياق العنف المنزلي والمرأة والعلاقات الاجتماعية المفككة، ويحاول معالجتها بطريقة مختلفة. ويضيف مهيار "يتطرق المسلسل إلى أهمية الإعلام والخطاب الإعلامي في محاكاة المجتمع وعلاج أمراضه، إلى جانب المشكلات التي قد يتسبب بها صانع المحتوى دون أن يدري".
وحول الشخصية التي يقدمها، يقول مهيار "ألعب دور نبال الأستاذ الجامعي في مادة علم النفس والفلسفة، القادم من عالم مختلف، والذي ينسج بمجرد وصوله مجموعة علاقات اجتماعية جديدة".
ويتابع مهيار "تتميز شخصية نبال بأنها مركبة وتحمل قدراً من الغموض والغرابة، وهو ما يتضح من خلال طبيعة العلاقات التي يبنيها مع الشخصيات الأخرى، فعلاقته بشخصية يسار مختلفة عن علاقته بورد ولا تشبه علاقته بفرح أو جلال".
ويختم مهيار "أحداث العمل غنية بالصراعات ومليئة بالتشويق، في موازاة انعطافات تخوضها الشخصيات خلال الحلقات".
كارول عبود
تشير كارول عبود إلى أن العمل يعالج قضية الظلم التي تنعكس على أفراد المجتمع كافة، فتعرض المرأة للعنف، مثلاً، قد يعني أن يكون الرجل جلاداً، في حال كان هو المعنف، أو ضحية في حال كانت المرأة المعنفة أمه أو أخته مثلاً، كما يمكن للظلم أن يكون معنوياً أو جسدياً، أو في عادات وتقاليد ما تزال بعض المجتمعات متمسكة بها.
تتوقف كارول عند شخصية ضحى التي تقدمها، وعلاقتها بشخصية يسار (ماغي بوغصن)، قائلة "امتلكت يسار منبراً تحدثت من خلاله وهو الإعلام، بينما النساء الأخريات، وضحى منهن، يحاولن التمرد على الظلم كل واحدة منهن بطريقتها الخاصة. يسار جزء من المجتمع الذي تنتمي إليه ضحى، وعلى الرغم من أن الشخصيتين لا تجتمعان كثيراً في العمل، غير أن قصتيهما تسيران بخط متوازٍ. ضحى ظلمت ولكنها لم تفقد الأمل، تعيش وسط منطقة لها خصوصيتها، إذ تقطنها عائلات أخرى وفي كل عائلة وبيت من بيوت تلك المنطقة تخوض امرأة ما مواجهةً في وجه الظلم".
بديع أبو شقرا
يتحدث بديع أبو شقرا عن دوره، قائلا "أي عمل بالنسبة إلي هو قصة، وعندما يكون لهذه القصة خلفيات وعناوين تتعلق بقضايا المرأة، فهذا الأمر يمسني لأنه يمس كل المجتمعات". وعن الشخصية التي يقدمها، يقول بديع "جلال شخصية متحررة، يعمل بتفان ويواجه مشاكل وعوائق في مسيرته المهنية كمنتج للبرنامج الذي تقدمه يسار، فضلا عن كونه شارك في تأسيس وإطلاق البرنامج، لذا فعلاقته بيسار قديمة جداً، وهي من العلاقات المليئة بالشغف، ولكنها أيضاً مليئة بالمشاكل، وهنا يولد الصراع".
ماريلين نعمان
تقول ماريلين نعمان عن المسلسل ودورها فيه "هذا العمل يعني لي الكثير كمشاهدة وامرأة قبل أن أكون جزءاً منه. ألعب دور فرح، وهي فتاة يسارية تتطرق من خلال موسيقاها إلى مواضيع تتعلق بالمرأة. هناك تشابه كبير بين شخصيتي وشخصية فرح إن كان ذلك من خلال الموسيقا وحب الحياة، أو من خلال الطاقة الإيجابية التي تتحلى بها، فهي إنسانة حساسة جداً، لذا فهي تشبهني. من جانبي، بذلت جهداً كبيراً على الشخصية وطرحت الكثير من الأسئلة على الكاتبة وكذلك على المخرج". وتستطرد ماريلين "فرح هي ابنة يسار وصديقتها المقربة، وهما تساندان بعضهما بعضا. أما علاقتها بجلال، فهي أشبه بعلاقة الابنة بوالدها، وهما يعكسان طاقة إيجابية في المشاهد التي تجمعهما".
جدير بالذكر أن مسلسل "ع أمل" يعرض على "شاهد" في رمضان.

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