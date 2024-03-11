Tuesday, 12 March 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبرز 3 أسئلة تراود الصائمين عن شرب الماء

3/11/2024 11:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هل أنت ممن يُغرِقون أنفسهم بكميات كبيرة من الماء خلال فترة السحور في شهر رمضان لتجنب الشعور بالعطش خلال أوقات الصيام؟.
إذا، قد يفيدك معرفة أن القيام بذلك قد يضر بصحتك.
فيما يأتي، الأسئلة المتعلقة بشرب الماء والتي قد تخطر على بال الصائمين خلال شهر رمضان، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
- هل يمكنني شرب الماء بقدر ما أرغب؟
من الضروري الحذر من الإفراط في شرب الماء لتجنب نقص الصوديوم في الدم.
ويحدث التسمم المائي عند وجود الكثير من السوائل، حيث لا يمكن إزالة الفائض عن طريق التعرق أو التبول، ويسبب ذلك نقص الصوديوم في الدم، وهي حالة يكون فيها مستوى الصوديوم في الدم أقل من المعدل الطبيعي.
وإلى جانب شرب الماء، يمكن تقليل الشعور بالعطش من خلال الطعام الذي تتناوله أيضًا، والتوجه إلى أنواع الخضراوات والفاكهة التي تحتوي نسبة كبيرة من الماء، مثل الخيار، والخس، والبطيخ، والفراولة.
- ماذا يحدث إذا لم أواظب على شرب كمية كافية من الماء؟
الحرص على شرب الماء أمر مهم بشكل يومي، ولا يختلف الأمر خلال شهر رمضان، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
ومن الضروري الإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة المرطبة بين وجبتي الإفطار والسحور. وكمعيار عام يضمن التوازن، توصي المنظمة بشرب بين 8 و10 أكواب من الماء يوميًا.
وقد تسبب قلة شرب الماء المعاناة من أعراض مزعجة مثل الجفاف، وقلة التركيز، وصعوبة الفهم، والعطش الشديد، مع قلة التبول، وفقًا لما ذكره مجلس الصحة الخليجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
- هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟
قد يكون شرب كأس من الماء المثلج بعد يوم طويل من الصيام في رمضان أمرًا مغريًا، ولكن يفضل عدم القيام بذلك مباشرة. شرب الماء المثلج مباشرة عند الإفطار، يعمل على التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى إصابة الجسم بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل المغص، أو حدوث تقلصات، أو صعوبة الهضم، والسمنة، إضافة إلى الحموضة المتكررة بعد الإفطار.

MENAFN11032024000072011014ID1107964498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث