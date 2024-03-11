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ماذا تأكل بأول إفطار في رمضان؟

3/11/2024 11:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشكل شهر رمضان المبارك فرصة لبدء نظام غذائي صحي يفيد الجسم ويساعد على وقايته من الأمراض.
وشهر رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة التي تؤثر سلبا على الصحة، كما أن الصيام يريح الجهاز الهضمي ويقويه، ويزيد كفاءته، ويساعد على ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
بالمقابل، فإن الإفطار على أطعمة دسمة ومقليات والإكثار من الحلويات يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول وزيادة الوزن.
مخطط وجبة إفطار مثالية: أولا: تناول 3 تمرات مع كوب ماء. ثانيا: تجنب الشوربات الكريمية والدسمة واستبدلها بشوربات الخضار أو العدس أو الشعير أو الدجاج (خالية من الكريمة). ثالثا: تناول المقبلات بعد الحساء، فهي تهيئ معدتك لبدء عملية الهضم. لذلك، ينصح باختيار المقبلات الغنية بالخضار مثل الفتوش والسلطة الخضراء والتبولة مع قليل من الليمون أو الخل من دون إضافة الملح.
رابعا: من الأفضل أن تحتوي موائد رمضان على طبق رئيسي واحد، حيث إن تنوع الطعام وإسرافه يؤديان عموما إلى الإفراط في تناول الطعام. يجب أن يشتمل طعام وجبة الإفطار على الكربوهيدرات مثل، الأرز والمعكرونة والخبز وغيرها، والبروتين الموجود في اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك، أو البروتين النباتي مثل الفول والعدس والحمص.
السلطات الرمضانية الصحية
- سلطة الفتوش، وتتكون من خضراوات بسيطة وطازجة وقطع الخبز المحمص.
- سلطة التبولة، وتحتوي على البرغل والبقدونس والنعناع والخضراوات.
- سلطة الطماطم والأفوكادو والخيار.
- سلطة الكوسا، ولتحضيرها يتم خلط شرائح الكوسا مع الجوز.
أما الشوربات الرمضانية الصحية؛ فشوربة العدس، شوربة الأرز بالليمون، حساء الدجاج بالشعيرية، حساء الفاصولياء البيضاء، شوربة الفريكة مع الدجاج.
الأطباق الرمضانية الصحية، يخنة البازلاء والجزر، يخنة الفاصولياء الخضراء مع الدجاج، يخنة السبانخ، يخنة الفاصولياء البيضاء، يخنة الكفتة والبطاطا، وتشمل طهي كرات اللحم المتبلة في صلصة الطماطم، يخنة البامية، وتضم الثوم والكزبرة وصلصة الطماطم ولحم البقر والبامية الطازجة أو المجمدة.
إلى ذلك، الملوخية، المجدرة، معكرونة باللبن، كفتة الدجاج، شيش كباب الدجاج، ويشوى الدجاج على سيخ مع الخضار الطازجة، شاورما الدجاج المنزلي، شيش طاووق، وفيه يتم تتبيل الدجاج بالزبادي والليمون والثوم.

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