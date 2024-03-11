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التغذية الصحية تسهل صيام الطفل.. كيف ينجح الآباء بتطبيقها؟

3/11/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة تحتل فترة شهر رمضان مكانة خاصة في حياة المسلمين، وتحرص العديد من العائلات على تعليم الصغار الصيام وفق العمر المناسب لهم، ولضمان الحفاظ على صحة الأطفال خلال الشهر الكريم، ينصح بتوفير عناية خاصة من خلال التغذية المتوازنة في فترتي الإفطار والسحور؛ إذ تعد التغذية الصحية أمرا حاسما لنمو الأطفال ولا يجب الإخلال بها، خصوصا في فترة الصيام وعدد الساعات المحدود في تناول الطعام.
ويؤكد اختصاصيو التغذية، أن النظام الغذائي السليم يلعب دورا كبيرا في تعزيز نموهم البدني والعقلي، ولأنه في شهر رمضان تكثر طلبات الأطفال للأطعمة التي يحبونها، ومن باب التشجيع تقوم الأمهات بتلبية الطلبات، لكن، هل هذه الأطعمة هي التي يريدها الجسم حقا لتوازن صحتهم ومدهم بالطاقة الحقيقية لإكمال الصوم من دون أن يتعرضوا للسمنة وأمراضها؟
من جانبها، تؤكد اختصاصية التغذية ربا العباسي، أن على الأم أن تكون مراعية لوجود الأطفال الصائمين، وذلك ليس من خلال الكميات الكبيرة وتشكيل أصناف الطعام في الموائد الرمضانية، وإنما من حيث النوع وأهميته لهم ولسلامة أجسادهم، متحدثة عن أهم الأطعمة التي يجب تضمينها في نظام غذائي للأطفال لضمان نموهم السليم.
وتقول العباسي "الإفطار يفضل أن يبدأ بتناول ماء وتمر لتعويض السوائل ورفع مستوى السكر في الدم، والابتعاد عن العصائر، وتحديدا التي تحتوي على السكر التي تمد الجسم بالطاقة سريعا، إذ ترفع مستوى السكر في الدم الذي يعد ضرره كبيرا".
وتضيف "يجب بشكل يومي تناول مصادر جيدة من البروتين مثل البيض واللحوم البيضاء، واستهلاك كميات كافية من الخضار والفواكه؛ لضمان توفير الفيتامينات والمعادن الضرورية".
أما عن وجبة السحور، بحسب العباسي "فيفضل تناوله مع احتوائه على كمية مناسبة من الكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على طاقة مستمرة، وتناول حبوب الشوفان أو الحبوب الكاملة لتوفير الألياف المهمة للهضم".
وتنصح أيضا بتناول اللبن ومنتجاته لضمان توفير الكالسيوم وبناء عظام قوية للطفل.
وأفضل طريقة للغذاء الصحي للطفل، بحسب العباسي، هو تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور إلى وجبات صغيرة ومتوازنة لتجنب الشعور بالجوع أو التخمة.
وتشدد على تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات العالية، والتركيز على الأطعمة الطبيعية والمغذية باعتبارها مرآة للعادات الغذائية الصحية، إذ يسهم الوالدان في تشجيع الأطفال على اتباع نمط غذائي متوازن خلال شهر رمضان، مما يساعدهم على تحمل فترات الصيام بكل سهولة وصحة.
وتذكر العباسي أن الحليب ومنتجاته يحتويان على الكالسيوم الذي يسهم في بناء العظام والأسنان، ويعزز النمو العظمي للأطفال. منتجات الألبان الأخرى، مثل الزبادي، تقدم فوائد إضافية من خلال توفير البروتينات والفيتامينات. وكذلك التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين، إذ يعد اللحم والدجاج والأسماك، مصادر مهمة للبروتين، الذي يلعب دورا حاسما في بناء العضلات وتطوير الأنسجة.
وأيضا، عدم نسيان الفواكه والخضراوات لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية، وتعزز الجهاز المناعي وتدعم النمو العقلي للأطفال.
وعلى السحور يجب التركيز على الحبوب الكاملة، حسب العباسي، لأنها توفر مصدرا غنيا بالألياف والطاقة، مما يسهم في دعم الجهاز الهضمي وتحفيز النمو الصحيح.
وأيضا التركيز على الزيوت الصحية للعائلة، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا، لأنها تحتوي على أحماض دهنية أساسية تسهم في تطور الدماغ والجهاز العصبي.
وتؤكد "يحتاج الطفل الى طعام غني بالحديد، إذ يعد أساسيا لمنع فقر الدم، ويمكن العثور عليه في اللحوم الحمراء والفاصولياء والتونة. كما يجب ضمان توفير فيتامينات مثل فيتاميني (د) و(ك)، لضمان نمو سليم".
ومن خلال إدراج هذه الأطعمة الرئيسية في نظام غذائي متوازن، تضمن العباسي للآباء الاطمئنان إلى أن أطفالهم يحصلون على العناصر الغذائية اللازمة لدعم نموهم بشكل صحي سليم وصحي في رمضان، وسهولة الصيام أيام شهر الخير.

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