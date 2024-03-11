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دفء العائلة يملأ مائدة رمضان.. فرحة باليوم الأول تتشاركها العائلات

3/11/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية لمّة العائلة في أول رمضان تحمل في طياتها مفردات اجتماعية ودينية وتعزيز للروابط بين أفراد العائلة الواحدة، فهي فرصة للتواصل وتبادل الأحاديث والذكريات التي تتكرر من عام لآخر، حاملة معها أجمل اللحظات.
من تحضير مائدة الإفطار وفرحة الصغار وأداء الكبار للعبادات، مُتشاركين معا فرحة الشهر الفضيل وروحانياته، فضلا عن التكافل والتعاون بين الجميع وضحكات لا تفارق الوجوه.
وتتحضر زينة (27 عاما) التي تعمل في عمان للتوجه إلى بيت عائلتها في محافظة إربد، من أجل أن تكون برفقتهم في اليوم الأول من رمضان، ولتتناول كل ما تشتهيه من أيدي والدتها من أشهى الأصناف. وبابتسامة تملأ الوجه لملمت حاجياتها استعدادا لعودتها لتقضي معهم شهر رمضان الذي لا يكتمل الا بالتواجد بينهم بحسب قولها.
زينة اعتادت على العيش في سكن بعيدا عنهم بسبب ظروف عملها، ولكنها قررت أن تقضي شهر رمضان بين عائلتها وفي أجواء استثنائية تجتمع فيها الضحكات.
أحمد (20 عاما) الذي يدرس في العقبة قرر العودة إلى عمان ليقضي الأيام الأولى من رمضان برفقة عائلته بالرغم من ضغط الدراسة، إلا أنه لا يتخيل أن يمر اليوم الأول من رمضان بدون أن يكون متواجدا على مائدة رمضان إلى جوار عائلته.
وهذه السنة الأولى التي يكون بها أحمد عبد المجيد بعيدا عن عائلته وبالرغم من بعد المسافة والإرهاق الذي سيمر به ليكون بجوارهم في اليوم الأول من رمضان، إلا أنه يرفض أن يفوت هذه اللحظات التي ينتظرها في كل بداية لشهر رمضان، إذ تجتمع العائلة من كل مكان ليتناولوا طعام الإفطار مع بعضهم البعض.
ويقول "ما في أجمل من لحظات اليوم الأول من رمضان وعجقة ما قبل الأذان وكل أفراد العائلة مجتمعون على مائدة كبيرة كبارا وصغارا، ولا أتحمل أن أغيب عن لحظات استثنائية لا تتكرر دائما"
"أول يوم رمضان أكيد مع العيلة" هكذا أجابت سوسن (33 عاما) عند سؤالها ماذا ستعد في أول يوم من رمضان لعائلتها، مبينة أن هذه عادات عائلتها أن يكون الجميع على سفرة واحدة في بيت والدها في أول أيام رمضان، وقالت "نكهة رمضان ما بتكمل بدون أجواء العيلة".
وعبرت سوسن عن سعادتها باقتراب شهر رمضان وعن الأجواء العائلية التي تعيشها خلال هذا الشهر الفضيل برفقة أحبتها وعن فرحة أطفالها ورغبتهم بالصيام بالرغم من صغر سنهم، ولكن تواجدهم بين أفراد العائلة وأجدادهم يشجعهم لفعل ذلك إلى جانب الدروس والحكمة التي يقدمها والدها لجميع أطفال العائلة قبل أذان المغرب.
وتقول مع الدقائق التي تسبق موعد أذان المغرب، تكتمل اللمة وتتجدد الذكريات في كل سنة لتكون أجمل من التي سبقتها.
ألفة ومحبة تملأ القلوب مع اقتراب شهر الخير، ذكريات تتدفق إلى عقول الكثيرين في كل لحظة يقترب شهر رمضان، مستذكرين ضجيج الشوارع في الدقائق الأخيرة ما قبل إعلان لحظة أذان المغرب، وأصوات الأطباق وأحضان الاشتياق، والدعاء لمن غاب عن مائدة رمضان لهذه السنة ليكون اليوم "الأول من رمضان" يوما يحمل في طياته الكثير من المشاعر العائلية واللحظات التي تتحول إلى ذكريات لا تغيب عن العقول.
وتجتمع العائلات على وجبة الإفطار في معظم أيام رمضان، ولكن اليوم الأول هو الأبرز والأكثر اهتماما من قبل معظمهم خاصة الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن بيت العائلة، والذي قد يجدون فيه سيلا من ذكريات رمضان سابق عاشوا فيه ذكريات حفرت في عقولهم لأيام عاشوا بها أجمل اللحظات.
ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن شهر رمضان له خصوصيته وليس فقط في المجتمع الأردني بل في جميع المجتمعات العربية والإسلامية، موضحا أن النظرة لشهر رمضان دائما تنقسم لنظرة دينية واجتماعية.
ويشير جريبيع إلى أن النظرة الدينية متعلقة بالتقرب إلى الله عز وجل والقيام بفرائضه والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي أما من الناحية الاجتماعية فينظر لرمضان على أنه شهر الخير والتواصل الاجتماعي وشهر العائلة وصلة الأرحام، حيث تكون جميع هذه المعاني حاضرة في هذا الشهر.
ولكن دائما تكون للأيام الأولى من شهر رمضان خصوصيتها بحسب جريبيع، لأنها تشكل انتقالا من نمط حياة اعتدنا عليه خلال 11 شهرا إلى نمط حياة جديد، مشيرا إلى أن شهر رمضان خاصة بالأيام الأولى يدخل في تنظيم حياة الأسر وهذا بحكم ظروف الحياة والتحولات الاجتماعية والأسرية، حيث أصبحت اللمة على وجبة الغداء ليوم في الأسبوع ألا وهو الجمعة، أما باقي الأيام فهي مرتبطة بحكم ظروف وطبيعية أعمال أفراد الأسرة.
ولكن شهر رمضان وخاصة باليوم الأول له طقوسه الخاصة بحسب جريبيع، حيث إن جميع أفراد الأسرة يجتمعون على مائدة واحدة خاصة ضمن أجواء من الألفة والمحبة وبتواجد الأفراد صغارا وكبارا.
وبحسب جريبيع، فإن شهر رمضان بحكم ظروف الحياة الجديدة له ميزات إضافية من حيث أشكال التواصل والألفة بشكل أكبر بين أفراد الأسرة الواحدة كما تصبح الحياة منظمة أكثر والجميع يتناول وجبات الإفطار بتوقيت واحد معا دون أن يكون كل شخص حسب ظروف عمله.
ولذلك دائما اليوم الأول له خصوصياته ويشكل حالة من التحول من نمط لآخر بتجمع الأسرة والاعلان عن بداية نمط جديد بالحياة من التوافق والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة".

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