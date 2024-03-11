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ضبط سائق مركبة تسبب بحادث لرقيب سير

3/11/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله مساء هذا اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله أحد رقباء السير وهو يتابع مركبة تسببت بحادث لرقيب السير مما أدى إلى إسعافه إلى المستشفى وهو بحالة متوسّطة.

وفي التفاصيل؛ أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّه في أثناء قيام أحد رقباء السير بواجبه الرسمي في أحد شوارع العاصمة لاحظ مركبة تسير من دون لوحات أرقام مما أثار الشُّبهات لديه، حيث قام بمحاولة إيقافها إلا أنّ سائقها رفض الامتثال وجرت متابعته من قبل رقيب السير، حيث إنّ السائق قام بتغيير مسربه بشكل مفاجئ مما أدّى إلى صدم دراجة رقيب السير وقام السائق بالفرار بعد ذلك.

وأكّد أنّه فور وقوع الحادث ووصول رقيب السير إلى المستشفى، تمكّن فريق تحقيقي بعد جمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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