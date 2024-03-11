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النواب يقر مشروعي التقاعد المدني ومعدل لأصول المحاكمات

3/11/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- أقر مجلس النواب مشروعي قانون: معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، المعاد من مجلس الأعيان، بعد أن كان المجلس (السابق) رفضه، ومعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وأعضاء من الرفيق الحكومي، جرى فيها حوار مطول حول مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، (مع اعطائه صفة الاستعجال) إلى لجنة الخدمات والنقل النيابية.
وبشأن مشروع قانون التقاعد المدني قال رئيس "قانونية الأعيان" أحمد طبيشات في جلسة "الأعيان" الأحد الماضي، إن المطالب الداعية لسريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، أن اجتهاد المحكمة الدستورية استقر على عدم جواز إصدار قانون له أثر مالي على سريانه بأثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.
ولفت إلى أن المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوها بأن التعديلات الجديدة لا تسري، إلا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق، وأن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين، تؤدي إلى كسر وخرق الدستور، وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.
مجلس النواب الـ18 السابق، برر رفض مشروع القانون وقتذاك بأنه "تنفيعي"، فيما نفت الحكومة وقتذاك ذلك واعتبرته لا يشمل فئات جديدة وإنما ينصف عددا محدودا من الموظفين، ولا يكلف الدولة كثيرا.

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