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شركات الشباب.. تعامل ريادي مع تداعيات المناخ وسط صعوبات مجتمعية

3/11/2024 11:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – تلعب الشركات الناشئة التي يقودها شباب وشابات أردنيون، دورا رياديا في تبني حلول متعددة للتعامل مع تداعيات التغيرات المُناخية، التي باتت انعكاساتها السلبية المتطرفة تزداد يوما بعد يوم.
ولكن، ورغم الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال مواجهة التغيرات المُناخية التي تقدمها هذه الشركات، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من المعيقات المتعلقة بكيفية إقناع المجتمع المحلي باستخدام ما تقدمه من تكنولوجيات صُممت بأيد أردنية، في ضوء منافسة تلك المقدمة من المؤسسات الأجنبية العالمية على حد قول بعض مالكيها.
وتمكنت هبة أسعد، والتي تعمل كمديرة تنفيذية لإحدى الشركات الناشئة، أن تضع حلولا مبتكرة من أجل مواجهة التداعيات المُناخية، وعبر تسخير الذكاء الاصطناعي في ابتكار أنظمة مياه حديثة وبأيد أردنية تهدف إلى حل المشكلات المحلية ذات العلاقة بالقطاع المائي.
ولأن الأردن يعتبر من أفقر الدول في مصادر المياه، فإن "تقديم تكنولوجيا تساعد في إيجاد الحلول لهذه المعضلة، التي تتفاقم بسبب التغيرات المُناخية، وكذلك لخفض تكاليف الكهرباء لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية بات أمراً ضروريا"، وفق أسعد.
ولكن هذه التقنيات تتطلب بذل جهود كبيرة لإقناع المجتمع المحلي باستخدامها، في ظل أنها صُممت من قبل شركات ناشئة أردنية، ما دفع بـأسعد للانخراط بعدة ورش عمل متخصصة للاستدلال على كيفية تسويق هذه الحلول محليا.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "إيجاد مصادر تمويلية يعتبر واحدا من التحديات التي تواجه عمل مثل هذه الشركات"، على حد قولها.
وفي رأي مدير برنامج الأردن في مؤسسة سيواس ميسم العتوم، فإن "هنالك جملة من التحديات تواجه عمل الشركات الناشئة في الأردن، التي تُعنى بالعمل البيئي والمُناخي، وإيجاد الحلول المستدامة لمختلف القضايا في هذا المجال".
وبين أن "المؤسسات الحكومية لا بد أن تعمل بشكل فاعل على مراجعة بعض السياسات التي تعيق عمل الشركات الناشئة الخضراء في الأردن، ومنها تعليمات التراخيص، والمواصفات، والعطاءات، بالإضافة الى التكاليف الجمركية العالية على مدخلات الإنتاج".
وهذه الخطوات، وفق قوله "ستُحسن من فرص الشركات في دخول السوق والنمو، في ظل التنافسية العالية في الأردن، في وقت ثمة نماذج جيدة لدعم الرياديين في المنطقة العربية، والتي لا بد من الاستفادة منها".
وأضاف لـ"الغد"، أن "من أهم ما يشغل صانع القرار في الأردن هو توفير فرص عمل للشباب، إذ ينظر دائماً للقطاع الريادي على أنه أحد الروافد التشغيلية، لكن هذا الأمر لن يتحقق إلّا بوجود تشريعات تحفيزية للرياديين، والشركات الناشئة".
وفي الأردن اليوم، "هناك الكثير من البرامج التي تساعد الشركات الناشئة في فهم السوق ووضع خطة نمو مالية محكمة، إلا أن ما نفتقر اليه هو تصميم برامج شاملة لدراسة حاجات السوق، وكيفية تطويره ليصبح مهيأ لتبني ما يقدمه المبتكر"، بحسب عتوم.
وبهدف دعم المشاريع الريادية في الأردن، وتحسين جاهزية السوق لتبني حلول الاستدامة البيئية المقدمة من الشركات الابتكارية التي يقودها الشباب والشابات، تسعى مؤسسة سيواس وضمن شبكة الريادة الخضراء بتطوير وتنفيذ مشروعات في هذا المجال.
ولفت إلى أن "من بين هذه المشاريع ما يساعد في فهم حاجات السوق، وعمل دراسات جدوى مستفيضة للتشجيع على الاستثمار في تقنيات كفاءة المياه والطاقة في المنشآت كافة".
ورغم كل تلك التحديات يسعى يزن النوباني، وهو أحد المديرين الفنيين في إحدى الشركات الناشئة، لـ"تسخير التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المُناخية في الأردن".
ولكن كان لا بد، بحسبه أن "يتلقى تدريبات تساعده في فهم السوق، والأعمال في هذا المجال في الأردن، وصولاً الى تسويق ما يتم تقديمه من خدمات على أيدي أردنيين في شأن الطاقة المتجددة".
وبين أن "الأردن يعد من الدول الرابعة في مجال جودة الطاقة المتجددة، وبعد مصر، وليبيا، وناميبيا".

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