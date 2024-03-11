النجار: قد نتحالف مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

حزبنا خرج من رحم الشعب ويرفض المحاصصة

الانخراط بالأحزاب يتحسن بنسبة غير مرضية

الشباب والمرأة الأكثر استفادة من التحديث السياسي

المستقبل للأحزاب الوطنية البرامجية الفعالة

"القدوة" لا يحبذ زيادة أعضائه بشكل عشوائي

نهدف إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي

أكد أمين عام حزب القدوة الأردني إياد عبد الفتاح النجار، أن رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتطوير منظومتنا السياسية وصولا إلى حياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية، تعد حافزا كبيرا للعمل والعطاء.

وأضاف النجار، في حوار مع "الغد"، أن الأوراق النقاشية الملكية تعد الجهد الكبير والأكثر أهمية وفعالية في عملية الإصلاح، بوصفها الدليل الإرشادي والموجِّه لعملية الإصلاح وتحديث القطاعات كافة، وتقدم حلولا للمشاكل والقضايا التي يعاني منها الوطن والمواطن الأردني، لافتا إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أفرزت قانونين عصريين، هما قانونا الأحزاب والانتخاب، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي جاءت جميعها من أجل زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.

وقال "إن جلالة الملك وضع خريطة طريق للحياة السياسية في الأردن في المرحلة المقبلة، لإفراز قيادات شبابية مسلحة بالعلم والمعرفة، وأحزاب سياسية برامجية، تحافظ على الإرث الديمقراطي الأردني ومشاركة النساء في الأحزاب بفاعلية منتجة، تمكن المرأة من المساهمة في بناء الوطن، وحكومات حزبية تدير شؤون الدولة في المستقبل القريب، بعد تجذر التجربة الحزبية ورسوخها".

وأكد أن التشريعات النافذة حاليا تحتوي على ضمانات لكل المواطنين، خصوصا الشباب والمرأة، للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية من دون خوف، داعيا الجميع للتخلص من عقدة الانتماء الحزبي.

وقال النجار "إن الشباب والمرأة هما أكثر الفئات المستفيدة من التحديث السياسي، حيث أتيحت لهم فرصة كبيرة للمشاركة السياسية"، مطالبا باستثمار هذه الفرصة لتعزيز مشاركتهم السياسية والحزبية والإقبال على صناديق الاقتراع، لأن مشاركتهم تعد واجبا ليكونوا ممن يسهمون في صناعة القرار السياسي الوطني.

وفيما يخص حزب القدوة، أكد النجار "أن الحزب خرج من رحم الشعب، وهو الحزب الثالث على مستوى المملكة من حيث تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي، حيث عقد الحزب المؤتمر التأسيسي بتاريخ 2/12/2022، وتم توفيق أوضاعه وفقا لقانون الأحزاب السياسية الجديد خلال خمسة أشهر من تاريخ صدور القانون".

وبهذا الصدد، تطرق النجار إلى أن "بعض السياسيين وصفوا قانون الأحزاب وشروط تصويب الأوضاع بأنها تعجيزية، لكننا في حزب القدوة الأردني بدأنا بالعمل على توفيق الأوضاع من تاريخ 15/5/2022 ولغاية 1/11/2022، وقد حققنا كل الشروط المطلوبة لعقد المؤتمر العام التأسيسي. وقد تنادى مجموعة من أبناء الوطن رجالا ونساء وشبابا إلى تأسيس الحزب، وذلك لتعزيز المشاركة السياسية، ولدعم فئات المجتمع مثل الشباب والمرأة والفئات المستضعفة".

وأشار إلى أن "القدوة هو حزب برامجي وطني له برنامج ديناميكي يعنى بمفردات حياة المواطن الأردني، وسياسة المملكة إقليميا وعالميا، أولوياته التنمية والعدالة والانتماء إلى الوطن والنهوض بالثقافة الجادة، والعناية بقطاع الشباب وقطاع المرأة، والفئات المستضعفة، مع الإعلاء من الثوابت الوطنية والتركيز على مستوى حياة المواطنين ورفاههم وحريتهم وكرامتهم".

كما أشار إلى أن "الحزب عمل، خلال الفترة الماضية، من خلال مجموعة لجان متخصصة وخبراء على إعداد برنامج الحزب بعد زيارات إلى المحافظات والقرى والمخيمات والبوادي والأرياف والالتقاء بالمواطنين للتعريف بالحزب، إضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات والمؤتمرات وورشات التثقيف الحزبي".

وأكد النجار "أن الهدف من تأسيس الحزب هو المشاركة في الحياة السياسية، خصوصا فيما يتعلق بالبرلمانات المقبلة وتشكيل الحكومات البرلمانية والحزبية والحزب على ثقة أن الوطن سيشهد قريبا حياة حزبية عصرية".

ولفت الى أن "الحزب يهدف أيضا لدعم الدولة من خلال عملية تغيير شامل ترتكز على رؤية شبابية وطنية شاملة مصدرها الدستور تؤمن بالتجديد والتغيير لتحديث الدولة عبر عملية تغيير مجتمعية تعتمد على المواطن الواعي ونظام التربية الفعال ومؤسسات مجتمع مدني قوية".

وشدد النجار على "رفض الحزب لكل أشكال وأنواع المحاصصة، وإيمانه بأهمية الفصل بين السلطات وحماية الحقوق الأساسية للمجتمع والمواطن الأردني، وضمان الحريات الدستورية والمساعدة في بناء دولة المؤسسات للوصول إلى أردن قوي له مكانته المرموقة على مستوى الدول العربية والإقليمية والدولية".

وحول عزوف المواطنين عن الانتماء للأحزاب، يرى النجار "أن المواطن أصبح يتقبل فكرة الانضمام للأحزاب بنسبة أكبر من ذي قبل، لكنها نسبة غير مرضية، خصوصا أن المادة 4 من قانون الأحزاب نصت بصراحة على أنه يمنع التعرض لأي أردني أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو انتماء أحد أقاربه الحزبي، ويمنع التعرض لطلبة الجامعات لانتمائهم الحزبي، ويحق لمن وقع عليه تعرض أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي".

وفي هذا السياق، دعا المواطنين للانخراط والمشاركة في الأحزاب، "لأن الأحزاب الآن مطلب لتطور الوطن، وأن المستقبل للأحزاب الوطنية البرامجية الفعالة".

وتمنى النجار من الناخب الأردني "أن يختار قائمة الحزب التي سينتخبها بعد دراسة معمقة لبرنامجه الانتخابي الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، والبرنامج المبني على التخطيط العلمي والمنهج السليم، الذي يبحث عن الحلول فعلا لا قولا".

وأشار إلى أن "حزب القدوة يمثل كل فئات المجتمع الأردني، فقيادات الحزب تغطي كافة محافظات المملكة كافة ويوجد بها من المتخصصين، وأساتذة الجامعات، والمهنيين، والعمال، ويوجد بها أيضا نسبة كبيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".

وشدد على أن "الحزب هو حزب مولود شرعي للطبقة العامة من الشعب بعيدا عن المتنفذين وأصحاب السلطة، وأن الفرصة متاحة لجميع أفراد الحزب ليكونوا في الصف الأول لقيادة الحزب".

وبشأن أعداد الهيئة العامة في الحزب، أشار النجار إلى أن "الحزب لا يحبذ زيادة الأعضاء بشكل عشوائي، وإنما يعمل على انتقاء الأشخاص الذين يشكلون إضافة نوعية، فمعظم المنتسبين متخصصون للعمل في اللجان لإثرائها والمشاركة في برنامج الحزب وتطويره".

وأشار كذلك إلى أن نسبة الشباب في الحزب 43 %، ونسبة المرأة 46 %، مؤكدا "أن الحزب يؤمن باستثمار طاقات المواطنين الأردنيين على اختلاف أديانهم، وطوائفهم، ومذاهبهم، وأصولهم، وألوانهم، ونوعهم الاجتماعي، ومناطقهم، ومنابتهم، وأعمارهم، ومستوى ثقافتهم، وتعليمهم".

وعن اسم "القدوة"، قال "تم اختيار الاسم لأن القُدْوَةُ في اللغة هي من يتخذه الناس مثلاً في حياتهم ويكون مثلا أعلى يقتدى به، وتم اختيار هذا الاسم ليكون أنموذجا تطابق برامجه أفعال وسلوك منتسبيه، ولتكون قياداته ومنتسبوه قدوة ومثالا يحتذى بهم، من خلال النهج والتطبيق، والغاية من اتباع حزب القدوة، الرقي لأعلى مستوى من الأخلاق والتعامل والعلم".

وتحدث النجار "أن الحزب منفتح على الأحزاب الأردنية والتجمعات والقوى والمؤسسات الوطنية بما ينسجم ومبادئ الحزب، وأنه لا يستبعد التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة سواء على المقاعد الوطنية أو المحلية".

وأشار إلى أن "الحزب سيكون حاضرا ومشاركا في جميع الانتخابات التي تجرى في الأردن، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية أو مجالس محافظات وحتى في اتحادات الطلبة في الجامعات والأندية الطلابية والنقابات، نظرا لوجود عدد كبير من مؤيديه بجميع مناطق الأردن".

وعن النظام المالي لتمويل الأحزاب، أكد النجار "أن هذا النظام لا يعول عليه لتنمية الحياة الحزبية والنهوض بها، والحزب لم يتلق أي دعم من الحكومة، وأن جميع الأموال التي تنفق على الحزب هي من الأموال الخاصة لأعضاء الحزب".

وحول رؤية الحزب للتحديات التي يواجهها الأردن، بين النجار "أن للحزب رؤية في جميع القضايا التي يعاني منها المواطن الأردني، وله رؤية في القوانين، مثل قانون المالكين والمستأجرين وحل مشكلة الفقر والبطالة وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطن والتي من شأن تطبيقها النهوض بمستوى حياة المواطن، فلدينا برنامج سيرى النور قريبا بعد استكماله مع اللجان العاملة".

لكن النجار تحدث عن أبرز ملامح ذلك البرنامج، قائلا "إن الحزب يؤمن أن مواجهة مشكلة البطالة والفقر تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المحلي، ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي والربط بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل والتسويق الخارجي وتكوين قاعدة بيانات في المحافظات حول العاطلين ومهاراتهم وتشجيع المنشآت وحماية حقوق العمال وتسهيل تمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة".

وعلى صعيد القطاع الصحي، قال النجار "إن المؤسسات الصحية تعد نموذجا متميزا في المنطقة، وهي بحاجة إلى تطوير ودعم دائم للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه ورفع سويتها وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطن، وفي هذا الإطار، يجب العمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستكمال مشاريع الربط الإلكتروني والحوسبة لهذا القطاع، وتعزيز دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، والاهتمام بالسياحة العلاجية، وتسهيل جميع الإجراءات ذات العلاقة، خدمة للاقتصاد الوطني".

اقتصاديا، أكد النجار "أن الحزب يؤمن بالدور المحوري للاقتصاد في تحقيق الاستقلال السياسي وتحقيق السلام الاجتماعي، ولذا فهو، في رؤيتنا، عصب الحياة في مختلف جوانبها السياسية والاجتماعية. ونحن نسعى، انطلاقا من هذه الوضعية بالغة الأهمية للجانب الاقتصادي، إلى أن يكون الأردن، ضمن أقوى الاقتصاديات عربيا، وكذلك وضع الأردن على طريق التنمية المستدامة، بما لا يخل بالاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة المنشودة".

وأضاف "كما ترتكز هذه الرؤية على ضرورة انبثاق النموذج التنموي من الذات، مع ضرورة الاستفادة من النماذج التنموية الحديثة في الدول المجاورة، وذلك من استغلال واستثمار موارد الأردن الاقتصادية، واعتبار القوة البشرية مصدرا للتنمية الاقتصادية. واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للأردن، والذي يؤهله للقيام بأدوار اقتصادية، لاسيما في مجال التجارة والسياحة، بما يحقق ريادة في هذا المجال".

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أشار النجار إلى "وجود دراسة معمقة وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق في العديد من القضايا والمسائل، مثل قضية إصلاح هيكل الأجور وقضية البطالة والتضخم وقضية ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية والأسرة والأمية والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة".

وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، بين النجار "أهمية إصلاح وتطوير التعليم في مراحله كافة، إدراكا لأهمية وخطورة التربية والتعليم في إعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة. كذلك يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي بما يجعله الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج".

ويرى النجار "أن رسالة التعليم تتلخص في بناء الإنسان الصالح القوي الأمين وإعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة المدربة في التخصصات كافة، بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع والأمة نحو التقدم والصدارة وعمارة الأرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية، وذلك من خلال منظومة تعليمية متطورة، وتعليم متميز منافس يعمق الهوية العربية والإسلامية بما يسهم في التنمية المتكاملة".

كما أكد "أهمية إصلاح وتطوير التعليم العالي في مراحله كافة: الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إيمانا بالمسؤولية تجاه الوطن ومعرفتنا لأهمية وخطورة التعليم في إعداد وتكوين وتطوير الأجيال المقبلة".

وأضاف "كما يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي، لأنه الأداة الرئيسية لتطوير وتقدم المجتمع وتحقيق أهدافها وتقدمها وتسهيل حياة الأفراد في المجتمع. فلا بد أن يعطى التعليم والبحث العلمي أولوية قصوى في الإصلاح والتمويل. فرسالة التعليم العالي تهدف إلى بناء الفرد ليصبح فردا منتجا فعالا مدربا في التخصصات كافة، بما يحقق احتياجات وطموحات الوطن للوصول إلى الصدارة ومنافسة العالم في هذا المجال والوصول إلى مجتمع مستقر وآمن وإلى أفراد سعداء، وذلك من خلال منظومة تعليمية متميزة ومتطورة ومتكاملة".

وعن رؤية الحزب بشأن قانون المالكين والمستأجرين، اعتبر النجار "أن القانون مجحف بحق المستأجر، ولا يخدم إلا مالكي العقارات، وأنه لا يراعي مصلحة الطرفين، وأن القانون لا ينسجم مع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما المادة رقم 5 من القانون التي ينص مضمونها على أحقية طلب المالك إخلاء المأجور"، لافتا إلى أن "القانون ألحق ضررا بالوضع الاقتصادي".

وأضاف "أن جشع بعض أصحاب المحلات التجارية يؤثر سلبا على المستأجر (التاجر)، حيث إن مالك العقار يحكم بفشل التجارة التي ستفتح في محلاتهم من بداية التعامل، لأنه يطلب أجرة مبالغا فيها للعقار ولا يستطيع المستأجر دفعها لاحقا، وهذا يؤدي إلى فشل التاجر وعدم مقدرته على دفع الأجرة، مما يؤدي إلى إغلاق أو إخلاء هذا المأجور وتشريد الموظفين وخسارة التاجر بشكل عام وخسارته لكل المصروفات والديكورات والمبالغ التي دفعها تجهيزا لهذه المحلات، وهذا ما يفاقم في قضية الفقر والبطالة".

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد النجار "أن الحزب ينظر إلى جوهر القضية الفلسطينية بأنها قضية العرب الأولى في الفكر الأردني وأنها القضية المركزية وقضية العرب الأولى، فيما يركز الحزب على مسألة القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات، وما يزال الأردن الداعم الأقوى لفلسطين عامة ولغزة خاصة، ويجب أن نذكر الموقف المتناغم ما بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني العظيم في دعم أهلنا في غزة خلال الحرب الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والمجازر التي يتعرض لها الأهل في غزة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني. وهنا نقدم تحية إكبار واعتزاز لأبطال 7 أكتوبر، وندعو بالرحمة لشهداء فلسطين وغزة والأردن، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى الأبطال".

بطاقة تعريفية

حزب القدوة

. المؤتمر التأسيسي: 2 كانون الأول 2022

. عدد الأعضاء: 1900

. عدد الفروع: 4

. نسبة الشباب: 43 %

. نسبة الإناث: 46 %







النجار خلال حواره مع "الغد"



