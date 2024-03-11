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مشانق القانون الدولي الإنساني

3/11/2024 11:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي تدخل الحرب شهرها السادس. ولا انفراجات ولا حلول سياسية. لا بل أن شهر رمضان المبارك الذي كان يعول عليه في إيقاف الحرب ولو مؤقتا لم يوقفها عما يجري. والضحية الأطفال والنساء والعجائز الذين زاد عدد الضحايا منهم إلى أكثر من 30 ألف شخص أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء. لا أمل بوقف الحرب قريباً. ولا حلول سياسية أو إنسانية تجدي. والقادم ربما يكون وبالاً عما هو عليه الآن على الناس في القطاع المنكوب منذ أكثر من 16 عاماً. والقانون الدولي الإنساني غائب، بل مغيب. والدعاوى التي رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية لم تكن سوى بروباغندا سياسية بلباس قانوني لتضييع الوقت، وإطالة أمد الحرب، وفقدان الناس للأمل.
في المقابل، فقد الناس الأمل في الحديث عما يعانيه أبناء القطاع. ولم يعودوا يناقشون ما يجري فيه من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. لا بل اعتادوا المشهد في معظمهم. فيما يتحدث الساسة والخبراء في مفاصل ومبادئ القانون الدولي الإنساني ((الغائب)). القانون غير الموجود أصلا. القانون الذي يستخدم كمشانق لتعليق الأطفال من الضحايا عليه. ما يجري في غزة ليس إلا جريمة حرب وتطهير عرقي تتجرد من كل معاني الإنسانية لأطفال ليسوا جزءا من المشهد السياسي وتعقيداته، وهو استدعى الأردن وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، ومتابعة من نسور سلاح الجو الأردني في ظل الحصار الخانق إلى القيام بإنزالات المساعدات الإنسانية من الجو بالتعاون مع عدد من الأشقاء في العديد من الدول العربية.
لقد أثبتت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977 بإقرارها بأنه ((يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء.. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون ما يحتاجون إليهما))، فضلاً عن حمايتهم من الأعمال العدائية، والمحافظة على وحدة الأسرة، والتأكد من موافاتهم بالعناية الضرورية والإغاثة أو الحماية والطعام والدراسة والمساعدة والحماية، أنها ((فارغة من مضمونها)) وأن ازدواجية المعايير هي القائمة في العلاقات الدولية وأن ما يقال من عبارات دبلوماسية منمقة ما هو إلا انتهاك مباشر وبصورة غير مباشرة لأطفال غزة وقضيتهم العادلة.
وفي هذا لا بد من الإشارة إلى مجموعة من المواد القانونية التي تنتهك بشكل واضح ومن دون أي رادع لهذه الوحشية والإجرام الذي لم يشهد له العالم مثيلاً؛ حيث ((تنص المادة 14 من اتفاقية جنيف على أنه حالما تنشب النزاعات فعلى الأطراف المشتركة بها أن تقوم بتأسيس وبناء المستشفيات والمناطق والمواقع الآمنة لحماية الجرحى والمرضى وكبار السن، والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر)).. وهو ما يثير الشفقة على الضحايا ويثير السخرية من هذا العالم الذي يكيل بمكيالين، بازدواجية فجة في المعايير من دون أن يحرك ساكنا.
لا بد اليوم من التحرك لمواجهة هذه المأساة الإنسانية وإلا فإننا سنكون أمام جيل جديد يحمل معه مستقبلا مخيفا يعصف بالعالم ككل وليس بالمنطقة وحدها.. المنطقة التي يذبح أطفالها ويشنقون ويعلقون وينكل بهم على مقصلة القانون الدولي الإنساني الذي طالما تغنى مناصروه بالعدالة وحقوق الإنسان.

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