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المياه: ارتفاع الطلب وتزايد السكان.. ما الحلول القابلة للتطبيق؟

3/11/2024 11:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- فرضت قضية خلق توازن مستدام بين الطلب على المياه وتحديات تزايد السكان والتغيرات المناخية، تحت مظلة ترابط المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة بشكل عام، ضرورة صياغة خطوط عريضة تشمل توجهات جديدة يمكن تبنيها وتحقيقها من قبل كامل المؤسسات والجهات المعنية بهذا القطاع.
وفيما تتنامى دعوات دولية نحو ضرورة صياغة تلك الإستراتيجيات المتنوعة، والتي يكون أساسها قابلية التحقيق والتنفيذ من خلال إشراكها مع مؤسسات معنية بإدارة المياه في المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، أكد الخبير الإقليمي في مجال التعاون في قطاع المياه مفلح العلاوين أن التقرير الدولي الصادر عن ورشة عمل "أكوازان" السويسرية، "يرسم خريطة طريق تشمل إستراتيجيات في إدارة المياه".
وأشار العلاوين، في تصريحات لـ "الغد"، إلى إمكانية تضمين تلك الإستراتيجيات في التوصيات المرتبطة بإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بدوره، حذر التقرير الصادر عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر انعكاسات تزايد الطلب على المياه على سبل العيش والإنتاج الزراعي، والذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة التوتر بين المستخدمين، وذلك في حال عدم إجراء تعديلات على إستراتيجيات إدارة المياه الحالية.
وفي تعليق العلاوين على التقرير الصادر عن (SDC)، الذي حمل عنوان "مسارات حلول إدارة المياه في ظل تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط"، أكد أن توصيات ورشة العمل السويسرية المنعقدة في الأردن، تسلط الضوء على أهمية معادلة الترابط بين المياه وتزايد السكان والتغيرات المناخية، وبين الطاقة والأمن الغذائي والبيئة بشكل عام.
وشدد على ضرورة خلق توازن مستدام بين هذه العناصر، توازيا وأهمية إنشاء مشاريع تنموية وتطويرها على أساس مستدام دون أن تؤثر على المياه والبيئة بشكل خاص سلبا.
وأضاف أن "هذا الأساس يجب الاعتماد عليه بهذا الخصوص، ويعتبر المظلة العامة بشكل مستدام"، لافتا إلى أهمية الأخذ بالاعتبار بتلك التوصيات، عند صياغة أي عمل يختص بإدارة المياه في المنطقة.
وبين العلاوين أن هذا التقرير هو خلاصة ورشة عمل "اكوازان" لصياغة مجموعة مواضيع مهمة، ومن ضمنها المياه الجوفية، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، ودبلوماسية المياه، إذ قام الخبراء من خلال الورشة، بدراسة واستطلاع قضايا المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلصوا إلى أن التغير المناخي ونقص مصادر المياه، سواء كانت الجوفية أو السطحية وتزايد عدد السكان، هو التحدي الأكبر.
وأشار إلى ضرورة "صياغة والوصول إلى حلول قابلة للتطبيق ومبتكرة وغير تقليدية؛ لإيجاد حلول لمستقبل المواطنين الذين سيقطنون هذه المنطقة وسط تحديات تزايد السكان بشكل كبير".
وركز التقرير الذي تناول التوقعات التي أشار إليها البلاغ الوطني الرابع للأردن بشأن المناخ، والمتمثلة بحالات جفاف أكثر وأطول وأشد حدة، مع هطول أمطار أقل بما نسبته 16 % إلى 47 %، وارتفاع محتمل للتبخر بنسبة 15 % وذلك في الفترة ما بين 2070 – 2100، على استخدام وإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط: التحديات والفرص، وندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر أن دول الشرق الأوسط هي الأكثر إجهادا للمياه في العالم، أي أنها تسحب أعلى نسبة من المياه العذبة من إجمالي الموارد المتاحة.
كما يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 16 % في تغذية المياه الجوفية في الأردن بحلول العام 2100، بسبب انخفاض هطول الأمطار، وذلك وفق البلاغ الوطني الرابع للأردن بشأن تغير المناخ 2023.
وبالتالي، من المتوقع أن تنخفض جودة المياه الجوفية، مع ارتفاع مستويات الملوحة، وذلك وفق وزارة المياه والري 2023، وسط ترجيحات أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة المخاطر الحالية، مثل الفيضانات المفاجئة، بحسب البنك الدولي.
وينصب التركيز في هذا الموجز على الأردن، كدولة تمثل تحديات المياه والمناخ والتحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتتجاوز المجالين التنموي والإنساني في هذه المنطقة الهشة، ولذلك كان الأردن هو المضيف لورشة عمل أكوازان.
وخلصت دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا في العام 2023، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه ندرة غير مسبوقة في المياه، موضحة أنه "بحلول العام 2030، سينخفض نصيب الفرد من المياه المتاحة سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما دون عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا".
وستصبح ندرة المياه أكثر حدة مع نمو السكان، حيث ارتفع عدد سكان المنطقة بما يتجاوز قليلا عن 100 مليون نسمة في العام 1960، إلى ما يتجاوز 450 مليوناً في العام 2018، فيما يقدر أن يصل إلى أكثر من 720 مليونا بحلول العام 2050، وبالتالي فإن عدم إجراء تعديلات في إستراتيجيات إدارة المياه الحالية، سيرفع الطلب على المياه وسيكون لنقصها تأثير ضار على سبل العيش والإنتاج الزراعي.
وأكد التقرير ذاته أهمية تسليط الضوء، فيما يتعلق بالنمو السكاني، على اتجاهات التحضر، بالإضافة إلى الضغط الإضافي الذي تواجهه دول مثل الأردن على أنظمة وخدمات المياه بسبب تدفق النازحين، ما يعرض المجتمعات المضيفة واللاجئين للخطر.

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