35 ألفا صلوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

35 ألفا صلوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى
التاريخ
3/11/2024 11:29:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 35 ألفا أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان.
وكانت قوات الاحتلال فرضت منذ مساء الأحد قيودا على وصول الشبان إلى المسجد الأقصى، وفرضت إجراءات أمن مشددة في محيطه.
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