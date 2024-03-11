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35 ألفا صلوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

3/11/2024 11:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 35 ألفا أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان.


وكانت قوات الاحتلال فرضت منذ مساء الأحد قيودا على وصول الشبان إلى المسجد الأقصى، وفرضت إجراءات أمن مشددة في محيطه.

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