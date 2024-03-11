الاحتلال يغتال فلسطينيا في طولكرم
التاريخ
3/11/2024 11:29:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات من وحدة دوفدفان وجهاز الأمن (الشاباك) قتلت فلسطينيا في قرية زيتا بطولكرم، شمالي الضفة الغربية، كان يخطط لعملية ."
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة عند بلدة علار قرب طولكرم.
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