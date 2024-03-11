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الاحتلال يغتال فلسطينيا في طولكرم

3/11/2024 11:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات من وحدة دوفدفان وجهاز الأمن (الشاباك) قتلت فلسطينيا في قرية زيتا بطولكرم، شمالي الضفة الغربية، كان يخطط لعملية ."


من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة عند بلدة علار قرب طولكرم.

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