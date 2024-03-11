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حليف خاص جدا‏

3/11/2024 11:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة توم بياتاك* - (مجلة كرونيكلز) عدد كانون الأول (ديسمبر) 2023
كان الهجوم الذي شنته حماس من غزة على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 عنيفًا وفظيعًا بشكل لا يمكن تصوره تقريبًا.‏
‏ولكن، بقدر ما كان ذلك الهجوم مروعًا، فإن إسرائيل إما احتلت غزة فعليا أو حاصرتها بشكل صريح منذ العام 1967. وتقوم إسرائيل بشكل روتيني بقطع أو تقييد تدفق الكهرباء والمياه والبضائع والأشخاص الذين يدخلون ويغادرون غزة، التي لديها لكي تصبح مستقلة حقا الفرصة نفسها التي لدى "محمية باين ريدج" للهنود الحمر في ساوث داكوتا للاستقلال. وقد هيمنت إسرائيل على غزة طوال عقود، ولا يجب أن تحتاج إلى أي مساعدة إضافية من الولايات المتحدة للتعامل مع التهديد الفعلي الذي تشكله حماس.‏
مع ذلك، ‏‏تعلن الولايات المتحدة أنها ملتزمة‏‏ "بمساعدة إسرائيل في الاحتفاظ... بقدرتها على مواجهة وهزيمة أي تهديد عسكري تقليدي موثوق من أي دولة فردية أو تحالف محتمل من الدول أو من الجهات الفاعلة من غير الدول، مع تحمل الحد الأدنى من الأضرار والخسائر"، وفقًا لبيان حقائق صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.‏
و‏لضمان هيمنة إسرائيل العسكرية التي لا تُنازَع على الشرق الأوسط بأكمله -وليس غزة وحدها- تمنح الولايات المتحدة إسرائيل، عامًا بعد عام، مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها، ومن الأسلحة المتقدمة التي لا تتقاسمها الولايات المتحدة مع أي حليف آخر، والحماية المفتوحة بـ"حق النقض" الأميركي في الأمم المتحدة، والحماية السرية لترسانة إسرائيل النووية السرية الواسعة، التي طورتها من دون موافقة القانون الدولي وفي تحد لسياسة أميركا المعلنة نفسها.‏
‏بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق في العام 2003 وأطاحت بصدام حسين -في ما كان في جزء منه لمساعدة إسرائيل. كما نشرت حكومتنا أفرادًا عسكريين أميركيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط للسبب نفسه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، نشرت البحرية الأميركية حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لردع أي دولة إسلامية عن مقاومة محاولة إسرائيل المستمرة معاقبة حماس.‏
‏في الواقع، تبدو الطبقة السياسية الأميركية أكثر حماسة للدفاع عن إسرائيل من حماستها للدفاع عن أميركا نفسها، بينما لم ينتِج الغزو المستمر الذي تشهده أميركا عبر حدودها الجنوبية المفتوحة حتى الآن أكثر من أصوات ثغاء غير مؤثرة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وحتى الجمهوريون الذين انتُخبوا كمرشحين على برنامج "أميركا أولاً"، أثبتوا أنهم يعتنقون شعار "إسرائيل أولاً" بمجرد أن حوَّلت دورة الأخبار على مدار الساعة انتباهها بالكامل إلى قطاع غزة.
‏سعى العديد من جمهوريي "أميركا أولاً، (وإنما لاحقًا)" إلى فصل تصويت في الكونغرس لصالح منح 14 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية لإسرائيل عن مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي تضمن أيضًا منح 60 مليار دولار لأوكرانيا. وقد أرادوا التأكد من حصول إسرائيل على أموال دافعي الضرائب على الفور ومن دون أي تأخير بسبب التردد في تمويل الأوكرانيين الأقل شعبية. وشملت هذه المجموعة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، جيه. دي. فانس، الذي جادل بأن "احتجاز دعم إسرائيل رهينة لـ60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا هو صفعة في وجه أصدقائنا الإسرائيليين في وقت حاجتهم". وكان فانس صامتًا بشأن ما يعنيه حرصه على إرسال المليارات إلى إسرائيل بينما ان يجب أن تُرسل إلى "فلسطين الشرقية"**، أوهايو، وهي بلدة محبطة اقتصاديا في الولاية، كان فانس نفسه قد دافع عنها بعد أن تسبب لها انحراف قطار شحن هناك في كارثة اقتصادية وبيئية.
‏وحرص رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، على أن يكون أول عمل له هو الإشراف على تمرير قرار يعبِّر عن الدعم الأميركي لحرب إسرائيل ضد حماس -حتى أن الصهاينة الأكثر حماسة داخل الحزب الجمهوري، مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وأكبر مشجع لإسرائيل، المبشر التلفزيوني السمين، القس جون هاجي -الذي يزين مكتبه بصور كل رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل- شرعوا أيضًا في الضغط من أجل القيام بعمل عسكري أميركي ضد إيران.‏
يبدو الأمر وكأننا لم نتعلم أي شيء من غزواتنا في أفغانستان والعراق. من المؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على غزو أي بلد في الشرق الأوسط. لكننا غير قادرين على تغيير الثقافة السياسية لأي بلد نحتله هناك عن طريق احتلاله.‏
‏لا ينبغي أن تعطي أميركا المسلمين أسبابًا إضافية ليكرهونا من خلال دعم حملة القصف الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت (حتى كتابة هذه السطور) عن مقتل حوالي 10.000 فلسطيني، ‏‏بمن فيهم أقارب مسيحيون فلسطينيون ‏‏لعضو الكونغرس الجمهوري السابق جاستن عماش‏‏. (الذين قُتلوا عندما قصفت إسرائيل أراضي الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في غزة). ولا ينبغي أن نقدم لحماس أهدافًا سهلة من خلال إغراق الشرق الأوسط بالجنود الأميركيين أو إغراق أميركا بالمهاجرين الإسلاميين.
‏يجادل الكثيرون بأن إسرائيل تستحق دعمنا لأنها حليف "خاص". وهي حليف خاص في الحقيقة. لم يتلق أي حليف أميركي آخر أكثر مما تلقت إسرائيل من دولارات الضرائب الأميركية. ولم يهاجِم أي حليف آخر سفينة للبحرية الأميركية في وضح النهار لمدة ساعتين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 34 أميركيا (هجوم الطائرات الإسرائيلية على سفينة الاستطلاع الأميركية "يو. إس. إس. ليبرتي" في البحر المتوسط في العام 1967). ولم يتجسس علينا أي حليف أميركي آخر ويقدم بعض المعلومات إلى السوفيات، ويعامل الجاسوس (جوناثان بولارد) كبطل. لقد تمكنت إسرائيل بطريقة ما من أن تصبح "أكبر حليف" لأميركا من دون إرسال أي قوات للقتال إلى جانبنًا علنًا. ولعل حليفًا آخر مثل هذا الحليف يقتلنا.

*توماس (توم) بياتاك: محرر مساهم في مجلة الثقافة الأميركية "كرونيكلز" ‏‏Chronicles.‏‏ يكتب من كليفلاند، أوهايو.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Very Special Ally
هامش المترجم:
**‏فلسطين الشرقية‏‏ East Palestine: هي قرية في الولايات المتحدة ‏‏تقع في مقاطعة كولومبيانا، أوهايو‏‏.‏‏ كان عدد سكانها 4.761 في ‏‏تعداد العام 2020‏‏. تقع فلسطين الشرقية على حدود الولاية مع ‏‏ولاية بنسلفانيا‏‏، وتبعد حوالي 20 ميلاً (32 كم) جنوب ‏‏يونغزتاون‏‏ و40 ميلا (64 كم) شمال غرب ‏‏بيتسبرغ‏‏. وهي جزء من ‏‏منطقة سالم الصغيرة‏‏. ‏تقع على طول ‏‏سكة حديد نورفولك الجنوبية‏‏ ولديها محطة قطار شحن. في 3 شباط (فبراير) 2023، كانت القرية بالقرب من موقع ‏‏انحراف قطار كبير‏‏ عن مساره أدى إلى تسرب "‏‏كلوريد الفينيل"‏‏ وتسبب في عمليات إجلاء كبيرة في الولاية القضائية.

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