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الدعم الأميركي لإسرائيل أصبح تكاليف كله، ولا أرباح‏

3/11/2024 11:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة بول بواست* - (ورلد بوليتكس ريفيو) 2024/3/1
لا يقتصر الضرر الذي يُحدثه تحدي إسرائيل لإدارة بايدن في طريقة إدارتها للحرب في غزة بمصالح واشنطن المباشرة في المنطقة فحسب. إنها تؤدي أيضًا إلى عزل الولايات المتحدة على المستوى الدولي.‏
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‏قبل بضعة أيام فقط من كتابة هذه السطور، ‏‏أعلن‏‏ الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الملأ أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدو مرجحًا، "ربما في أقرب وقت يوم الاثنين المقبل" (26 شباط/ فبراير 2024)، كما قال. ومع ذلك، ‏‏أكد‏‏ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه حتى لو كان هناك وقف مؤقت لإطلاق النار، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سوف تستمر إلى أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.‏
في ما يذهب أبعد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على تحقيق أهداف متعارضة، يشكل تصريح الرئيس مثالًا آخر على عجز واشنطن الظاهر عن كبح جماح حليف رئيسي. مرة تلو المرة منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، انتقدت إدارة بايدن بشكل واضح النهج الذي اتبعته الحكومة الإسرائيلية. وبشكل خاص، أشار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ‏‏إلى‏‏ أن تكتيكات إسرائيل الخرقاء في مواجهة حماس في غزة تنطوي على احتمال أن تؤدي إلى "هزيمة استراتيجية"، نظرًا لأنها تزرع مشاعر السخط بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية، وكذلك بين جيران إسرائيل العرب. وأضاف أوستن أنه ضغط "شخصيا على القادة الإسرائيليين لتجنب إسقاط ضحايا مدنيين، والكف عن الخطاب غير المسؤول، ومنع العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية". لكن هذه الطلبات ذهبت كلها أدراج الرياح أو أنها لم تلق آذانا صاغية.‏
‏وفي يوم الجمعة الماضي فقط، 24 شباط (فبراير)، ذهب وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى حد ‏‏وصف‏‏ بناء إسرائيل لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية بأنه "لا يتفق مع القانون الدولي"، مؤكدا أن "سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ وقت طويل، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، هي أن المستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية في جهود التوصل إلى سلام دائم". لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لم يفعل أي شيء لكبح جماح الأعضاء المتطرفين في حكومته الذين يسعون إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والذين اقترحوا حتى إعادة بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب.‏
‏وعلى نطاق أوسع، لم ‏‏يكشف نتنياهو عن‏‏ أي اهتمام بمتابعة خطوات بناءة نحو حل على أساس دولتين بعد الحرب، على الرغم من أن ذلك أيضًا كان سياسة رسمية للولايات المتحدة. وكان هذا على رأس ‏‏المخاوف‏‏ التي أثيرت بشأن مدى التزام حكومة نتنياهو بالمعايير الديمقراطية حتى قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏على الرغم من كل هذا، بدا أن إدارة بايدن تخرج عن مسارها المعتاد من أجل منح إسرائيل غطاء دبلوماسيا للحرب. وفي الأسبوع الماضي فقط، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث كانت واشنطن هي الوحيدة التي صوتت ضده. وعند استخدام حق النقض، ‏‏أكدت‏‏ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن القرار كان من شأنه أن يقوض الجهود المذكورة أعلاه للتوصل إلى وقف لإطلاق نار عن طريق التفاوض. ولكن، باعتبار أن هذه كانت ‏‏المرة الثالثة‏‏ التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لوقف إطلاق النار، فإنها تمثل استمرارًا لنمط أوسع نطاقًا في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقف الولايات المتحدة بشكل متكرر وحدها تقريبًا ‏‏مع إسرائيل.‏
‏وبالطريقة نفسها، خلال جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي في "محكمة العدل الدولية" حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كانت الولايات المتحدة وفيجي فقط ‏‏مستعدتين‏‏ للدفاع عن إسرائيل خلال المداولات. وعندما أصدرت "محكمة العدل الدولية" ‏‏حكما أوليا‏‏ في كانون الثاني (يناير) بشأن ‏‏اتهام‏‏ جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وأمرت إسرائيل بتقديم تقرير عن خطتها لحماية المدنيين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن إدارة بايدن ترى أن الحكم "يتسق مع العديد من مواقفها الخاصة"، لكنه نفى أن تكون تصرفات إسرائيل في الواقع ترقى إلى إبادة جماعية.‏
‏في المجمل، هذا وضع غريب. فمن ناحية، أشار الباحثون الذين يدرسون العلاقات بين الحلفاء منذ فترة طويلة إلى دينامية يسمونها "‏‏الفخ‏‏"، حيث تتخذ القوة الصغرى، أو الدولة الوكيلة، في تحالف غير متماثل إجراءات تجبر القوة الكبرى، أو الدولة الراعية، على الدخول في صراع لا تريده هذه القوة الكبرى. وفي بعض النواحي، هذا ما يحدث بالفعل. بالإضافة إلى توفيرها غطاء دبلوماسيا لإسرائيل، تواصل إدارة بايدن تزويد إسرائيل بالذخائر اللازمة لتنفيذ عملياتها في غزة، حتى على ‏‏حساب‏‏ دعم أوكرانيا وتايوان. كما أن الاضطراب الإقليمي الأوسع الذي ولدته الحرب -الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق والحوثيون في البحر الأحمر بالتحديد- لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.‏
‏من ناحية أخرى، غالبًا ما يكون الفخ الحقيقي نادر الحدوث، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. وكما ‏‏وجد‏‏ الباحث في العلاقات الدولية، مايكل بيكلي، قبل عدة سنوات، فإنه عندما أصبحت الولايات المتحدة متورطة في صراع حليف -مثل دعم تايبيه خلال أزمة مضيق تايوان 1954-1955 ودعم الحلفاء في الهند الصينية آنذاك في خمسينيات وستينيات القرن العشرين- كان ذلك لأن ذلك الصراع كان يخدم مصالح الولايات المتحدة. وفي حالة إسرائيل، لدى الولايات المتحدة مصلحة حقا في الحفاظ على أمنها بشكل عام، ولدى إسرائيل مبررها للرد على الهجمات المروعة التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏ومع ذلك، ورطت الطريقة التي تدير بها إسرائيل عملياتها العسكرية الولايات المتحدة في صراع لا تريده واشنطن، ربما في أسوأ وقت ممكن، سواء على المستوى الدولي، نظرًا لعدد الصراعات التي تتكشف في العالم والتي تحتاج إلى الاهتمام، ومحليا، بالنظر إلى أن الإدارة في حاجة إلى التركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وبهذا المعنى، تبدو الولايات المتحدة عالقة في الفخ.‏
‏وفي هذه الحالة، لا تضر أعمال إسرائيل بمصالح واشنطن المباشرة في المنطقة فقط. إنها تؤدي أيضًا إلى عزل الولايات المتحدة على المستوى الدولي. وهذا إشكالي بشكل خاص، بالنظر إلى الحملة الأميركية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عامين لعزل موسكو -وهي حملة كانت ‏‏تواجه صعوبات مسبقًا‏‏.‏
‏يستطيع المرء أن يجادل بأن الوضع الحالي لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل يعمل في الواقع على تجسيد قوة واشنطن داخل النظام الدولي. إنها مستعدة -وقادرة على- الوقوف مع حليف بغض النظر عن العواقب. بعد كل شيء، ليس استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن والوقوف بمفردها ضد إعلانات الجمعية العامة التي تدين إسرائيل بالأمر الجديد بالنسبة للولايات المتحدة. في بعض الأحيان تكون وحيدة لكونها مهيمنًا. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة فائدة أساسية للقوة المهيمنة هي أنها تحدد شروط الانخراط الدولي وتشكل النظام الدولي. إنها ليست رهينة لأهواء ورغبات "الرأي العام العالمي". في الواقع، تشكل قدرة الولايات المتحدة على فعل ما تريد عندما تريد السبب الرئيسي وراء تصويرها تاريخيا على أنها ‏‏متنمرة‏‏ -أو حتى ‏‏أسوأ‏‏.‏
‏ولكن حتى لو كان هذا هو واقع الحال، فإنه لا يجلب الكثير من العزاء هنا. إن سلوك إسرائيل يتعارض مع كل من تفضيلات إدارة بايدن المعلنة ومصالح الولايات المتحدة. وتبدو الولايات المتحدة وكأنها قوة مهيمنة وحيدة، بسبب تصرفات حليف لا تستطيع السيطرة عليه، ولكنها غير راغبة في قطع الخطوط معها. تحاول الولايات المتحدة -وتفشل في- تحقيق توازن بين حق إسرائيل في الأمن الجيوسياسي وحق الفلسطينيين في الأمن البشري. ثمة أوقات تدفع فيها الولايات المتحدة تكلفة حقيقية لكونها صديقة لإسرائيل. وهذا واحد من تلك الأوقات.‏

*بول بواست Paul Poast: أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، وزميل غير مقيم في "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: U.S. Support for Israel Is Becoming All Cost, No Benefit

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