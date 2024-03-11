خلاف عسكري سياسي حول اجتياح رفح

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

من ليلاخ شوفال وآخرون 11/3/2024

"هذه ليست سياستي الخاصة"، قال نتنياهو، "هذه سياسة يؤيدها معظم الإسرائيليين. هم يؤيدون العمل الذي نقوم به لإبادة كتائب الإرهاب المتبقية لحماس".

وإلى ذلك تنكشف خلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بالنسبة لاحتلال رفح. فسواء في الجيش أم في المستوى السياسي يتفقون على أن احتلال المدينة ضروري، لكن كل مستوى يتهم الآخر بتأخير العملية. صحيح أن الجيش عرض على المستوى السياسي الخطة لإخلاء مئات الآلاف الغزيين، لكن نتنياهو اعتقد بأنها غير كافية. اعتبار آخر هو التخوف من أن تتهم إسرائيل بتقويض الاتصالات لصفقة المخطوفين. وبالمقابل، في الجيش يقولون إن الاستعدادات لمعالجة رفح استكملت، وإنه عندما يصدر المستوى السياسي تعليماته – فإنها ستنفذ.

على هذه الخلفية يواصل الجيش في هذه الأثناء العملية في حي حمد في خانيونس، ويعمل على تصفية المخربين والعثور على وسائل قتالية. وحسب التقديرات، فإنه إذا لم تصل معلومات استخبارية جديدة – فإن العملية في المنطقة ستنتهي في غضون أيام قليلة، وبعد أن تنتهي سيتعين على إسرائيل أن تتخذ قرارات إلى أين ستواصل.

صادق رئيس الأركان ورئيس الشباك على الخطط المتعلقة بمواصلة القتال، وهذه من المتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ إذا لم يكن تقدم في الاتصالات لصفقة مخطوفين. في ضوء أجوبة حماس للوسطاء، فإن هذا هو الانطباع الناشئ، وبالتالي فإن الاستعدادات هي على ما يبدو لعملية في منطقة معسكرات الوسط، التي لم يدخل إليها الجيش حتى الآن. السبب لذلك هو أن العملية في رفح ستكون معقدة أكثر، في ضوء المصالح المصرية والأميركية والحقيقة أنه يوجد في المكان 1.4 مليون فلسطيني.

ولا يزالون في إسرائيل يأملون بأنه يوجد احتمال، حتى لو كان صغيرا في أن يؤدي ضغط الوسطاء والولايات المتحدة بحماس للوصول إلى صفقة مخطوفين في الأسابيع القريبة القادمة.

وفي هذه الأثناء، تنشغل العناوين في شأن المساعدات البحرية لغزة ببناء الرصيف الأميركي على شواطئ القطاع أساسا، لكن تموينا منفصلا من اتحاد الإمارات سيدخل إلى غزة في الأيام القادمة.

وحسب التخطيط، فإن المساعدات الإماراتية التي تتضمن الغذاء والدواء، ستفحصها في قبرص محافل إسرائيلية وستخرج إلى نحو القطاع في سفن تجارية بريطانية سترسو على مسافة 30 حتى 40 كيلو متر عن شواطئ القطاع. ومن هناك تنقل المساعدات إلى الشاطئ وتحمل على شاحنات.

وتوضح محافل أمن إسرائيلية بأن إسرائيل ستحرس المساعدات الإماراتية في البحر، لكن ليس في نيتها حراسة المساعدات من اللحظة التي تصل فيها إلى الشاحنات التي ستوزعها في القطاع. وبالتالي، فإنه يوجد تخوف معقول بأن تصل هذه المساعدات مرة أخرى مثلما حصل في مرات سابقة إلى حماس أو سيكون عليه انقضاض جماهيري.

وقال مصدر أمني أول من أمس لـ "إسرائيل اليوم": "لا يهم إذا كانت المساعدات ستدخل إلى غزة من معبر كارني، ايرز، كيرم شالوم، من البحر أو من الجو. فطالما لا تتوفر جهة تحميها وتهتم ألا تصل إلى أيدي حماس – هناك احتمال معقول أن يكون هذا ما سيحصل.