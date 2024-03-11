فلنسمح للفلسطينيين بالعمل

بقلم: أسرة التحرير 11/3/2024

مرت خمسة أشهر منذ نشوب الحرب وإسرائيل تواصل منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل. إضافة إلى ذلك تواظب إسرائيل على قرارها أن تقتطع من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية القسم الذي يحول كل شهر إلى قطاع غزة. صحيح أنه توجد تسوية وبموجبها "يركن" المال المخصص لغزة في النرويج التي ضمنت مع الولايات المتحدة ألا يحول إلى غزة عبر السلطة. غير أن هذا المال ضروري للسلطة لدفع الرواتب لموظفيها الذين يسكنون في غزة ولنفقات أخرى كتمويل المستشفيات.

هذه السياسة تمس مسا جديدا باقتصاد السلطة الذي يوجد في خطر الانهيار، وباستقرارها ومن شأنها أن يتدهور الوضع الأمني في الضفة وتفتح في الحرب جبهة جديدة. أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يدخلون إلى إسرائيل بتصريح بقوا بلا مصدر رزق منذ 7 تشرين أول (أكتوبر). لشدة العبث، يسمح لهم بالعمل في المستوطنات بالذات.

حذار على الحكومة أن تغض النظر عن المعنى الاقتصادي للمس بمصدر رزق قسم على هذا القدر الكبير من السكان الفلسطينيين. لإسرائيل مسؤولية عن المناطق المحتلة وعن الاقتصاد الفلسطيني؛ فهي لا يمكنها أن تتحرر منه، رغم الحرب. السلطة ليست فقط مقاولا للحرب، يمكن إهمالها وإبداء نكران للجميل تجاهها. لإسرائيل مصلحة والتزام للحفاظ على الاستقرار في الضفة.

ليس الاقتصاد للسلطة الفلسطينية وحده هو الذي يتضرر في أعقاب منع دخول العمال الفلسطينيين. الاقتصاد الإسرائيلي متعلق بهم، وأساسي في فرعي البناء والزراعة، اللذين يوجدان في أزمة منذ بداية الحرب. ووفق حسابات القسم الاقتصادي الرئيس في المالية، فإن الضرر اللاحق بالإنتاج في فروع البناء، الصناعة والزراعة في أعقاب غياب العمال الفلسطينيين يتجاوز مستوى الثلاث مليارات شيكل في الشهر في المدى القصير. إن تمسك الحكومة بسياسة شبه الحصار على الضفة هي دليل على أن كارثة 7 تشرين أول (أكتوبر) لم تحطم مفهوم بنيامين نتنياهو، إذ إنه لا يكفي تغيير النهج بالنسبة لحركة حماس. نتنياهو رأى في حماس بالفعل ذخرا، وعمل على تعزيزها وأتاح تمويل تسليحها، وأوهم إسرائيل بأن حماس مردوعة. غير أنه كان لعقيدة نتنياهو هدفان: تعزيز حماس وإضعاف السلطة.

إن إسرائيل بعد 7 تشرين أول (أكتوبر) كان ينبغي لها أن تفهم بأنه إلى جانب الحاجة للقتال ضد حماس واجب عليها تغيير النهج بالنسبة للسلطة الفلسطينية وتعزيزها. مع دخول شهر رمضان على إسرائيل أن تسمح بدخول مضبوط للعمال الفلسطينيين وفقا للمعايير التي وضعها جهاز الأمن الذي يؤيد الدخول التدريجي للعمال والسماح للفلسطينيين في المناطق لنيل الرزق بشرف.