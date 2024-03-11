Tuesday, 12 March 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطوة واحدة قبل السقوط في الهاوية

3/11/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: سغي الباز 11/3/2024

اسئلة رئيسية تقلق الكثيرين الذين يخافون على مصير الدولة في السنة الأخيرة. هل سينجح البيت الإسرائيلي في الوقوف على قدميه رغم الاستقطاب والشرخ الاجتماعي؟ كيف يمكننا إنتاج هوية إسرائيلية مشتركة إذا كان السياسيون ينشغلون حتى الآن رغم الحرب في قطاع غزة في نشر الكراهية والامتناع عن معالجة المشكلات الوجودية؟.
خلال سنوات تجاهل الجمهور الإسرائيلي ومنتخبوه التأثير المدمر لطريقة الانتخابات على النظام السياسي والاجتماعي. ولكن الازمة الحالية أدت بنا الى نقطة الغليان في العلاقة بين المجموعات. بعد خمس جولات انتخابية متتالية، كانت مرفقة بالانقسام السياسي وشلل أجهزة الحكم، ولأنه في ظل طريقة الانتخابات النسبية زادت مجموعات الاقلية قوتها السياسية بشكل غير متناسب وجرت الدولة إلى أماكن خطيرة، تظهر الحاجة الملحة لتغيير طريقة الانتخابات.
طريقة الانتخابات الحالية هي تسوية مؤقتة وحدثت بعد فترة قصيرة على إقامة الدولة. الانتخابات للجمعية التأسيسية في كانون الثاني 1949 كانت حسب الطريقة النسبية، بما يشبه طريقة الانتخابات لمؤسسات اليشوف (الاستيطان اليهودي). مع ذلك تم الاتفاق على أن الجمعية التأسيسية المنتخبة هي التي تقرر طريقة الانتخابات الجديدة. حل الجمعية التأسيسية (واستبدالها بالسلطة التشريعية – الكنيست) قبل انهاء مهمتها الاساسية وهي وضع الدستور وتحديد هيكلية النظام ووضع طريقة الانتخابات – فرض على دولة اسرائيل نظام انتخاب مؤقت، ومع مرور السنين اصبح هذا النظام ثابت.
لكن نظام الانتخابات هذا غير مناسب لروح العصر. التاريخ يعلمنا أن دول اوروبا الغربية ادركت نتائج طريقة الانتخابات النسبية القطرية في جمهورية فايمار، التي مكنت من تولي الحزب النازي للحكم في المانيا. منذ الحرب العالمية الثانية توقفت هذه الدول عن اجراء الانتخابات حسب النموذج النسبي الذي يقوم على تصويت القوائم الحزبية (ليس ممثلين مباشرين). من بين جميع دول الـ OECD على المستوى الفيدرالي والموحد، فقط إسرائيل وهولندا وسلوفاكيا ما تزال توجد لديها انتخابات نسبية. الديمقراطيات القديمة تحرص على إجراء انتخابات مختلطة، اقليمية – نسبية أو اقليمية – أغلبية، على أساس انتخاب شخصي واقليمي.
منذ إقامة الدولة توحد المجتمع في إسرائيل حول الروح المشتركة للانبعاث. الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس الإرهابي مرة أخرى يعزز الشعور بالوحدة؛ لكن التفكير أن تهديد خارجي يمكن أن يحافظ على العقد الاجتماعي لفترة طويلة، دون بنية تحتية قيمية مشتركة، هو تفكير خاطئ، لا سيما عندما يتعلق الامر بمجتمع ممزق على خلفية عرقية، دينية وثقافية.
المبنى الاجتماعي في إسرائيل ينقسم إلى قبائل، الممثلون المنتخبون يعملون من أجل مصالح قطاعية، والطريقة الأساسية للوصول إلى إنجازات في الانتخابات هي الاستفزازات المقسمة. سياسة الهوية تنمي الكراهية للحزب الخصم، الذي يمثل مجموعة عرقية أو اجتماعية منافسة، ويلعب دورا رئيسيا في تفكيك المجتمع. مجموعات متخاصمة ترفض إعطاء الثقة لمؤسسات الدولة والمنظومة السياسية، التي تقف أمام بعضها على حافة الهاوية، لحظة قبل السقوط في حرب أهلية ثقافية، وربما حتى أزمة أخطر من ذلك. الصراع القطاعي – السياسي على القوة والموارد يعمق شرخ الهوية ويضر بتشكيل الإسرائيلية وليس "اليهودية"، بصفتها الهوية المشتركة لجميع المواطنين.
من أجل منع تفكيك الدولة يجب الأخذ في الحسبان التركيبة الديمغرافية المتنوعة لسكانها. أحد الطرق للقيام بذلك هو خلق هوية وطنية إسرائيلية محايدة من ناحية دينية. دولة منفصلة عن الدين لا يمكن أن تكون وسيلة خلاص أو أداة لفرض معتقدات على المواطنين. المناطق التي تتميز بالتجمعات الدينية، اليهودية، الإسلامية أو المسيحية، يمكن أن تشكل مجالس وأن تمول بصورة تطوعية وبدون فرض الضرائب الخدمات الدينية والنشاطات التقليدية أو الشرعية التي تريدها. هكذا تكون الدولة أقل مركزية وستفوض السلطات الى المجتمعات المحلية في المقاطعات ايضا في مجال التعليم والمواصلات والتشغيل، وهو تقسيم يميز الفيدراليات "الناعمة" مثل المانيا.
الطريقة للاصلاح الاجتماعي تمر عبر تقسيم اسرائيل الى 120 منطقة انتخابية جغرافية صغيرة نسبيا تشبه بعضها من حيث عدد السكان، الامر الذي سيضمن تمثيلا نزيها، سواء بالنسبة للمركز أو الضواحي (ايضا سيساعد على تقليل التوتر الداخلي بينهما). تقسيم المقاطعات سيكون قائم على حدود البلدية، وكل مقاطعة سيكون لها عضو اقليمي منتخب للكنيست وهو 1 من بين الـ 120 ممثل. وانتخاب مرشح واحد فقط لكل منطقة سيحد من عدد الاحزاب ويمنع تشكيل ائتلاف متعدد الاحزاب وغير مستقر ويتعرض للابتزاز القطاعي والتطرف السياسي، وسيتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل الحزب الذي فاز في اكثر من 60 منطقة انتخابية.
الممثل المنتخب سيدمج النضال من اجل مصالح منتطقته الانتخابية مع مصالح الدولة والمصالح العامة. هكذا سيتم تقصير المسافة بين الناخبين والمنتخبين وستزداد مسؤولية المنتخبين تجاه ناخبيهم وسيتم ترميم ثقة الجمهور بالدولة ومؤسساتها، على المرشح للانتخابات الالتقاء بالناخبين ومعرفة ما هي احتياجاتهم وما هي طلباتهم منه. عليه معرفتهم وأن يرسم طريق ويقترح حلول. معرفتهم ستكون مباشرة وبدون وساطة وغير موجهة من نشطاء حزبيين واجهزة ومؤسسات أو علاقات عامة.
طريقة انتخابات ترتكز الى التقسيم الى دوائر انتخابية ستخلق حوار سياسي معتدل اكثر، كي تحصل على ثقة الناخبين الذين وجهة نظرهم تناسب عدة احزاب في مركز الطيف السياسي، لن يتمكن المؤشحون من اتخاذ أي خط ايديولوجي متطرف، بل سيبحثون عن حل وسط لتوسيع قاعدتهم الشعبية. سيطلب من المرشحين للكنيست الترويج لاجندة سياسية تقوم على كل المشكلات اليومية للمواطنين. وسيطلب من المرشحين التواصل مع كل المجموعات التي تشكل دائرتهم الانتخابية والعمل من اجل المصالح الاجتماعية للجميع.
الانتقال الى طريقة الانتخاب الاقليمية لا يعتبرعملية تقنية بل تغيير جوهري عميق، هيكلي في أساسه، وهو يستهدف توزيع القوة. بهذه الطريقة سيتم توزيع موارد الدولة بشكل متوازن على كل ارجاء البلاد – ليس على اساس الهوية أو من خلال رؤية فوقية يهودية أو دينية، بل حسب اعتبارات وطنية، إسرائيلية – شاملة. هذا تغيير هيكلي وفكري وسيمكن من الحسم في قضايا أساسية، منها كتابة دستور، ترسيم حدود الدولة وضمان وجود ومناعة مجتمع أكثر تماسكا ومساواة حتى لو لم يكن موحدا.

MENAFN11032024000072011014ID1107964474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث