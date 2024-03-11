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يمكن تحقيق الأهداف بدون خسارة دعم العالم

3/11/2024 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: يوآف ليمور 11/3/2024


حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من أمس جعل مواجهته مع الرئيس بايدن إلى خلاف بين الدولتين، فقد قال إن الإسرائيليين يقفون من خلف سياسة الحكومة التي أساسها هزيمة حماس وإعادة المخطوفين.
نتنياهو، محق بالطبع، بالنسبة لمبادئ الحرب، لكن على عادته يعرض صورة جزئية ومغرضة. الإسرائيليون يؤيدون هذين الهدفين، وإبعاد حزب الله عن حدود الشمال، دون صلة بهوية الحكومة أو رئيسها. عمليا، العكس هو الصحيح: هم يعربون عن عدم ثقة بالحكومة وبرئيسها الذي يحظى منذ خمسة أشهر بانعدام ثقة واضحة وثابتة في كل الاستطلاعات.
في واشنطن أيضا يؤيدون هذين الهدفين، لكنهم يختلفون مع إسرائيل حول الطريق. فقد رفع بايدن الستار عن المشاكل الثلاثة التي لا تنجح إسرائيل إعطائها حلا في هذه اللحظة، وضمنا، عن مشكلة أكبر أيضا، يمكن لحلها أن يساعد في حل المشاكل الثلاثة الأولى.
المشكلة الأولى هي استمرار الحرب. فالأميركيون وإن كانوا قاتلوا لفترات زمنية أطول في أفغانستان وفي العراق، لكن بايدن يعتقد أن هذا كان خطأ، وفي اختبار نتيجة انهيار الإستراتيجية الأميركية تجاهها – فقد كان هذا بالفعل خطأ. حذر إسرائيل في أقواله من أن تعلق في وضع مشابه في غزة، وضعية هي ممكنة إذا ما واصلت إسرائيل التلعثم في مسألة رفح، ولم تجد جهة فاعلة تنتقل إليها بالتدريج المسؤولية عن القطاع.
المشكلة الثانية هي الأزمة الإنسانية المحتدمة في غزة. بخلاف منشورات مختلفة، فإن من اختارت إقامة الرصيف الذي تنقل عبره المساعدات من القطاع هي إسرائيل بالذات، لكن الخطة مليئة بالثقوب – من غياب رصيف عائم (تعهد الأميركيون بجلبه، لكنه ليس واضحا من أين ومتى)، وحتى التساؤل من سيحصل على البضائع ويكون مسؤولا عن توزيعها. في إسرائيل وإن كانوا يبحثون عن جهات محلية مختلفة في غزة تأخذ على عاتقها المسؤولية، لكن احتمال ذلك متدن في ضوء الخوف الجارف من أن تعود حماس لتسيطر فتنتقم ممن تعاون مع إسرائيل.
المشكلة الثالثة هي مسألة المخطوفين. فالإدارة الاميركية تبذل جهدا جما في محاولات الوساطة، لكن حماس تتخذ نهجا متصلبا، بانتظار اندلاع عنف واسع في رمضان، أو على أمل أن يخضع العالم إسرائيل تحت الأزمة الإنسانية المحتدمة في غزة. لإسرائيل لا توجد حلول بديلة، وكذا إعلانها بأن الضغط العسكري يحشر حماس في الزاوية يستوجب إعادة تقويم بعد أن مر أكثر من 100 يوم منذ الصفقة السابقة. أما المشكلة التي تحوم من فوق، فهي الشكل الذي تتصرف فيه إسرائيل. فهي تقاد من جهات متطرفة، يعتبرون في العالم الغربي والعربي غير شرعيين. يمكن إلغاء هذا والادعاء بأن هذا تدخلا أجنبيا في شؤوننا الداخلية، لكن هذا سيكون خطأ: في إبقائهم تصبح إسرائيل بالتدريج دولة منعزلة ومكروهة، ومن شأنها أن تقف قريبا أمام مطلب متصاعد لفرض العقوبات والمقاطعات. ولم تكن أقوال بايدن إلا طرف الجبل الجليدي للقلق من جانب زعماء في العالم يجدون صعوبة في الوقوف في وجه الرأي العام في بلادهم.
إسرائيل يمكنها وينبغي لها أن تتصرف بشكل مختلف. أن تتحدث مع من يمكن أن تتحدث معه، أن تنسق وتبحث معا في حلول تتيح "هذا وذاك معا" مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها واتخاذ خطوات تفيد بأنها بالفعل منصتة للمسائل التي تقلق العالم، على حد سواء. مجال عملها وإن كان تقلص جدا في الأسابيع الأخيرة، على خلفية أخطاء ارتكبتها، لكنه لم يغلق تماما: لا يزال ممكنا إصلاح المسار والمواصلة لتحقيق الأهداف، دون فقدان دعم العالم.
لسوء الحظ، الحكومة تفعل العكس بالضبط وليس فقط تجاه العالم. في الداخل أيضا بدلا من ربط كل الطاقات التي نبعت من 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي في شعار "نعم ننتصر" حقيقي وإيجابي، توجد الآن مسيرة سلبية وخطيرة. دليل عليها يمكن أن نجده في قانون التجنيد الذي يدل على أن أجزاء واسعة جدا من الشعب لم تستوعب الشرخ الذي وقع هنا، والحاجة إلى إصلاحه.
هنا أيضا، لا يزال يوجد للحكومة وقت للإصلاح. إذا اختارت ذلك، فستجد إلى جانبها الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين، الذين يواصلون البحث عن ما يوحدهم. إذا فشلت، وواصلت بالتوازي توزيع أموال ائتلافية والدفع قدما بافكار هاذية، ستكتشف أن الأزمة الدولية التي تتصدى لها تتقزم مقارنة بالأزمة الداخلية التي من شأنها أن تحل عليها.

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