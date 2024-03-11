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الدفاع السلبي.. هكذا خططت المقاومة لمواجهة الاحتلال

3/11/2024 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - في حرب عام 2006 مع حزب الله في لبنان وجدنا الغابة لكننا لم نجد الأشجار، لكن عندما دخلنا قطاع غزة لم نجد الغابة ولا الأشجار"، هكذا يصف أحد المعلقين العسكريين الصهاينة المعركة في قطاع غزة مع المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
جاء هذا الوصف ليعبر عن مقدار التخبط الذي يعانيه جيش الاحتلال الذي يشن حربا لا هوادة فيها على كل شيء في غزة منذ أكثر من 156 يوما، وبعد أن تزعزعت ثقته بقدراته نتيجة الضربة الأولى التي مني بها في 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، ثم لعدم تحقيقه أهداف الحرب التي أعلنها وأهمها القضاء على المقاومة، التي ما تزال توجه ضربات متلاحقة لقوات الاحتلال.
وإذا كانت عملية طوفان الأقصى التي أعلنها قائد القسام محمد الضيف قد مثلت "أكبر عملية خداع إستراتيجي للجيش الصهيوني"، و"أكبر فشل استخباراتي صهيوني"، فإن صمود المقاومة واستمرارها في توجيه ضربات لقوات الاحتلال حتى بعد مضي أكثر من 156 يوما على الحرب يعتبر فشلا آخر للاحتلال.
ويكمن واحد من أهم أسرار صمود المقاومة في قطاع غزة فيما يعرف عسكريا بتكتيك "الدفاع السلبي"، ذلك الأسلوب القتالي الذي يعتمد على استخدام مجموعة من التدابير الوقائية لتحييد المنشآت العسكرية للمقاومة عن استهدافات العدو وتقليل الأضرار.
تضليل العدو
فمن خلال مجموعة من الإجراءات العسكرية ما يزال بإمكان المقاومة توجيه ضربات مؤلمة وقاسية للاحتلال على مستوى الأفراد والآليات والمعدات، رغم عمليات القصف المدمرة والحصار المتواصل وضيق مساحة التحرك وبساطة الإمكانات.
تقوم فكرة الدفاع السلبي على تضليل أسلحة العدو الاستخباراتية والقتالية مما يفقدها قيمتها وفعاليتها، ويستشهد أحد كوادر المقاومة على ذلك بالتسجيلات المصورة التي تبثها الكتائب للمقاتلين وهم يقتربون من حشود العدو ويضربونها من مسافة الصفر، بل يتجاوزون ذلك ليلصقوا العبوات المتفجرة بالآليات الصهيونية ثم يعودون لمواقعهم دون أن ينكشفوا.
وتبقى أجهزة الاحتلال الأمنية والاستخبارية إزاء كل عملية للقسام مشتتة، تشك في قدراتها وتدور في رحى أسئلة متكررة، من أين جاء المقاتل؟ وكيف نفذ بهذه السرعة؟ وكيف غادر دون أن يكشف أمره؟
ولا يعني هذا بالضرورة أن جيش الاحتلال لم يتمكن من إلحاق خسائر بالمقاومة على مستوى الأفراد والمعدات فهذه طبيعة الحرب، لكن استمرار عمليات المقاومة رغم حجم القوة العسكرية الغاشمة التي استخدمها الاحتلال في غزة، يدل على نجاعة هذا التكتيك ونجاحه في تجنيب المقاومة خسائر كبرى.
وكان الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري قد قال للجزيرة إن غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من 5 دول غربية تساند الاحتلال في حربها ضد قطاع غزة، وأشار إلى أن مهمتها إغلاق "ثغرة الفشل الاستخباري الإسرائيلي". ولفت إلى أنه لا يوجد منظومة استخبارية متكاملة وناضجة، وعندما تعمل عدة مجموعات وجهات استخبارية مختلفة "يتم توحيد وتجميع نقاط القوة لإغلاق نقاط الضعف والفشل".
نماذج من فشل الاحتلال
تمكنت المقاومة من توجيه ضربات مؤكدة أذهلت المراقبين والاحتلال، الذي لم يستطع التغطية عليها وإخفاءها لقوتها وضخامة الخسائر الناجمة عنها، وفي المقابل بثت المقاومة تسجيلات تظهر هذه العمليات بوضوح.
مع بداية الحرب البرية، استهدفت المقاومة مدرعة من طراز "النمر" شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من 11 ضابطا وجنديا، بينما أعلن الاحتلال أن انفجار الذخيرة أدى إلى مقتل جميع أفرادها.
وفي عملية محكمة في حي الشجاعية شرقي غزة في شهر كانون الأول(ديسمبر) الماضي، أعلنت كتائب القسام مقتل نحو 10 من جنود الاحتلال في استهداف تحصينات للاحتلال داخل منازل المواطنين.
وفي كانون الثاني(يناير) الماضي نجح مقاتلو كتائب القسام في استدراج قوة صهيونية داخل نفق في حي الشيخ رضوان شمالي غزة، رغم استخدام الاحتلال طائرة "كواد كابتر" وكلابا بوليسية وكاميرا مراقبة قبل دخول النفق.
وبعد ذلك بأيام أعلن الاحتلال عن مقتل 21 ضابطا وجنديا إثر انفجار قذيفة أطلقتها المقاومة، وأصابت مواد متفجرة كان الجنود الصهاينة يستعدون لتفخيخ مربع سكني بها، مما أدى إلى انفجار وانهيار المباني على رؤوسهم، ثم تفجير حقل ألغام بقوات النجدة.
ويرى محللون أن معرفة المقاومة بأرض غزة، إضافة إلى اتباعها نموذج الدفاع السلبي وانتهاج طريقة "حرب العصابات" هو الذي مكّنها من تكبيد الاحتلال خسائر فادحة رغم الاختلال الكبير في موازين القوى بين الطرفين، فاعتماد المقاومة هذه الآليات يهدف إلى استثمار نقاط ضعف العدو.
إستراتيجية البقاء
ويتمحور هذا التكتيك حول ما أطلق عليه الكادر في المقاومة "إستراتيجية البقاء لدى المقاومة"، التي يتم فيها تحييد قدرات العدو الاستخباراتية والقتالية والسيبرانية، فلا شيء معروفا للعدو، لا أهدافا عسكرية ولا أفرادا ولا تجهيزات.
كما تسعى المقاومة من خلال هذا الفن العسكري إلى تقليل "البصمة الرادارية" لمختلف قدراتها المادية والبشرية، وتصعيب عمليات التجسس والمراقبة التي يقوم بها العدو، وحرمانه من تعقبها وتحديد مكانها وطريقة حركتها.
وتسند ذلك مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الأمنية تبدأ من "الصمت اللاسلكي"، وتجنب الوقوع في نطاق مديات سلاح العدو، واعتماد التمويه قبل الحرب وخلالها، إضافة إلى استخدام العوائق الطبيعية والاصطناعية.
ومن خلال الدفاع السلبي تعتمد المقاومة خططا تقوم على امتصاص ضربات الاحتلال والقصف العنيف والأحزمة النارية وسياسة الأرض المحروقة.
وتبقى الأنفاق كواحد من أهم مرتكزات الخطة الدفاعية للمقاومة، فبواسطة هذه الأنفاق تم تحييد كل أجهزة العدو والأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية وطائرات الاستطلاع.
قيادة لا مركزية
خلال العدوان على غزة، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل وإصابة المئات من أفراده بنيران صديقة، ووفق محللين عسكريين فإن غالبية هذه الحالات كان نتاج عملية ارتباك ناجمة عن انقطاع التواصل مع القيادة، التي تتحكم في كل شيء على أرض المعركة ولا تترك للجندي مساحة لاتخاذ القرار وتنفيذ المهام بشكل فردي.
وفي الجانب المقابل، فقد واجهت قيادة الحرب الصهيونية معضلات في عمليات البحث والإنقاذ وتحرير الأسرى وإجلاء القتلى والجرحى ومعداتهم، نتيجة فقدان اتصالها مع الجنود في الميدان.
أما في المقاومة، فإنها تعتمد خططا مسبقة للمواجهة تقوم على اللامركزية في الدفاع وتوزيع القوة، تترك فيها للمقاوم في عقدته العسكرية تقدير الموقف واتخاذ الإجراء المناسب وفق كل حالة قتالية.-(وكالات)

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