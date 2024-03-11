Tuesday, 12 March 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالجوع والنزوح والمساجد المدمرة.. غزة تستقبل رمضان بعشرات الشهداء

3/11/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - بالجوع والنزوح وفقدان الضحايا وافتراش العراء وبالمساجد المُدمرة؛ يستقبل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهر رمضان الفضيل بمزيد من ارتقاء الشهداء والجرحى، وسط تهديد الاحتلال بمواصلة القتال لشهرين آخرين، والتلويح الخطير بالتصعيد ضد المسجد الأقصى المبارك بالنشر في الضفة الغربية ضعف قواته بغزة، في ظل تأهب أمني غير المسبوق بالقدس المحتلة، وجر المنطقة للاضطراب وتفجّر الأوضاع.
وفي رسالة فاضحة للاحتلال بأيام دامية مقبلة؛ استشهد زهاء 85 فلسطينياً ما بين فترة السحور حتى بزوع أول يوم من رمضان في فلسطين المحتلة بارتكاب ثمانية مجازر خلال قصف جويّ كثيف ضد غزة، بينما توّعد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بشهرين إضافيين من الحرب المسعورة، بما يشمل تهديده بالهجوم البريّ على رفح، جنوباً، رغم المحاذير الإقليمية والدولية من تبعاتها الخطيرة.
بينما أضحى القطاع شبه خالٍ من المساجد لإحياء ليالي الشهر الفضيل وصلاة التراويح، في أعقاب تدمير أكثر من ألف مسجد باتت ركاماً وأكوام دمار أو تضررت خلال العدوان الصهيوني الهمجّي، الذي أدى لارتقاء زهاء 110 آلاف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل، وفق وزارة الأوقاف الفلسطينية.
في حين يواجه أكثر من مليوني فلسطيني، يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع المحاصر، خطر المجاعة، وسط غياب الغذاء والمأوى والكهرباء والمياه، حيث يبدأ غالبية أهالي غزة شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار، في وقت يواصل المجتمع الدولي تعبئته لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية.
ويستكمل الاحتلال حربه الضرّوس على المساجد، بإعلان حالة التأهب الأمني القصوى واستنفار جيش الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية، ونشر ضعف قواته الموجودة في غزة، لأجل زيادة عددها المنتشرة ميدانياً في القدس المحتلة وبمحيط المسجد الأقصى وداخل ساحاته، في ظل التحذيرات من تصعيد الاحتلال الخطير.
ولم تتخذ حكومة الحرب قرارا بشأن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ولكنها قررت نشر نحو 23 كتيبة من جيش الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية، وتعزيز "فرق الاستنفار" (الفرق المتأهبة) وهي ميليشيات إرهابية مدنية تنضوي تحت قيادة الجبهة الداخلية، كما نفذت شرطة الاحتلال في القدس، عمليات اعتقال استهدفت المزيد من الشبان الفلسطينيين.
وحذر خطيب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، من مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى.
وقال إن الإجراءات الاحتلالية تعرقل مجيء المصلين وخاصة ممن أعمارهم دون 50 عاما"، مؤكدًا بأن "المسجد الأقصى محاصر منذ 150 يوماً ونطالب برفع الحصار عنه خلال شهر رمضان"، وبشد الرحال إليه.
وقد صعدت سلطات الاحتلال إجراءاتها ضد المصلين بالمسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة، فمنعت الآلاف منهم من الوصول إلى باحاته، وذلك بالتوازي مع حملات الدهم والاعتقالات التي تشنّها في بلدات ومدن الضفة الغربية.
وكان الوزير المتطرف، "إيتمار بن غفير"، قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان.
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الشعب الفلسطيني في القطاع يستقبل شهر رمضان المبارك هذا العام بمزيد من الجوع والنزوح والقتل والحصار والإبادة الجماعية.
وحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية، كما حملهم المسؤولية عن حرب التجويع وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء.
وبالرغم من تهديد "نتنياهو" باستمرار الحرب في قطاع غزة لشهر أو شهرين"، وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان إلا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين الصهاينة المتبقين، فقد استبعدت واشنطن أن تبدأ حكومة الحرب بعملية عسكرية في مدينة رفح في المستقبل القريب.
وكان قد صرح الرئيس الأميركي، "جو بايدن" أن الاجتياح الصهيوني لرفح سيكون خطا أحمر بالنسبة لإدارته، موضحا أنه "من المستحيل أن يُقتل 30 ألف فلسطيني آخر"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن سلطات الاحتلال "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".

MENAFN11032024000072011014ID1107964470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث