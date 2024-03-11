Tuesday, 12 March 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات أميركية بريطانية شمالي اليمن

3/11/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن "العدوان الأميركي البريطاني" استهدف بـ5 غارات مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

MENAFN11032024000072011014ID1107964469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث