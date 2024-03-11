غارات أميركية بريطانية شمالي اليمن

غارات أميركية بريطانية شمالي اليمن
التاريخ
3/11/2024 11:29:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن "العدوان الأميركي البريطاني" استهدف بـ5 غارات مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
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