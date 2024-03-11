7 شهداء في مجزرة جديدة عند دوار الكويت بغزة
التاريخ
3/11/2024 11:29:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابات العشرات باستهداف قوات الاحتلال مواطنين ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوب القطاع.
وأضاف بأنه تم نقل 38 مصابًا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدما أطلق جنود الاحتلال النار أثناء انتظارهم للمساعدات الإغاثية .
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