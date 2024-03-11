Tuesday, 12 March 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 شهداء في مجزرة جديدة عند دوار الكويت بغزة

3/11/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابات العشرات باستهداف قوات الاحتلال مواطنين ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوب القطاع.

وأضاف بأنه تم نقل 38 مصابًا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدما أطلق جنود الاحتلال النار أثناء انتظارهم للمساعدات الإغاثية .

MENAFN11032024000072011014ID1107964467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث