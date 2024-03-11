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شهيد بالغارة الإسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

3/11/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد محافظ مدينة بعلبك بمقتل شخص في الغارة الإسرائيلية على محيط المدينة شرقي لبنان.
وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بإصابة 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وكانت طائرات إسرائيلية قصفت قبل نحو أسبوعين مواقع لحزب الله في محيط بعلبك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، مما أسفر عن مقتل عنصرين من الحزب الذي رد بضربات صاروخية مكثفة على مواقع إسرائيلية.

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