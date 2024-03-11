شهيد بالغارة الإسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد محافظ مدينة بعلبك بمقتل شخص في الغارة الإسرائيلية على محيط المدينة شرقي لبنان.
وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بإصابة 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وكانت طائرات إسرائيلية قصفت قبل نحو أسبوعين مواقع لحزب الله في محيط بعلبك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، مما أسفر عن مقتل عنصرين من الحزب الذي رد بضربات صاروخية مكثفة على مواقع إسرائيلية.
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