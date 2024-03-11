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شركاء في الجريمة؟

3/11/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 6 آذار (مارس) 2024 الولايات المتحدة تستطيع وقف المذبحة والمجاعة في غزة، لكنها لم تفعل. وهي لذلك متواطئة في عمليات القتل الجماعي في القطاع.
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فيما تتواصل الفظائع في غزة، على الأميركيين خصوصًا أن يكرروا جملةً بسيطةً لأنفسهم: أن حكومتهم متواطئة في إطالة أمدِ حربٍ تُقدِم خلالها حليفتها المقربة، إسرائيل، بشكل نشِط على تجويع الفلسطينيين في غزة لإخضاعهم. اليوم، باتت الولايات المتحدة الأميركية، الركيزة المُفترضة للنظام الدولي القائم على القواعد، التي كانت سابقًا في طليعة عمليات التدخل الإنساني حول العالم، الجهة الراعية لحكومةٍ لا تبالي حتى بصون المبادئ الإنسانية الأساسية.
"جميع سكان غزة جائعون، أي 2.2 مليون إنسان تمر عليهم أيامٌ وليالٍ من دون أن يتناولوا أي طعام تقريبًا، بل أصبح من العادي إسقاط الوجبات من الحساب. والبحث اليائس عن طعام لا يتوقف لحظة، لكنه في معظم الأحيان لا يُسفر عن نتيجة، فيبقى السكان جائعين، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء الحوامل أو المُرضعات وكبار السن". هذا الإيضاح لم يصدر عن منظمة غير حكومية أجنبية أو عن الأمم المتحدة -وهما من الجهات التي توجه إسرائيل عادةً حقدها عليها- بل عن منظمة "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وذلك في تقرير نشرته بعنوان صارخٍ: "إسرائيل تجوع قطاع غزة".
حذر عدد كبير من المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من شبح المجاعة الذي يلوح في أفق غزة، من ضمنهم فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، وسيندي ماكاين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي. ومع ذلك، ما تزال إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع، بما في ذلك شحنة المساعدات المقدَمة إلى الأونروا، التي أبقاها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عالقة في ميناء أشدود. كذلك، عمد المتظاهرون الإسرائيليون إلى عرقلة إيصال المواد الغذائية عند معبرَي كرم أبو سالم (كيرم شالوم) والعوجة (نيتسانا) على مدى الشهرين الماضيين. وأظهر استطلاع إسرائيلي أجري بين 12 و15 شباط (فبراير)، أن غالبية الإسرائيليين؛ أي 68 في المائة منهم، يعارضون نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
بموجب المادة 54 من البروتوكول الأول الإضافي (حزيران/ يونيو 1977) الذي أُلحق باتفاقيات جنيف، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُحظر تجويع المدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب، ويعد ذلك جريمة حرب. وقد اعترف بالمسؤولية التي تتحملها إسرائيل مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ صرحت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأميركي، في 3 آذار (مارس)، قائلة "إن الناس في غزة يتضورون جوعًا في مواجهة ظروف غير إنسانية. وإنسانيتنا المشتركة تُلزمنا بالتحرك. لذا، يتعين على الحكومة الإسرائيلية بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. ومن دون أعذار". على الرغم من مناشدات هاريس، واصلت إسرائيل ارتكاباتها المروعة، مثل إقدامها على قصف شاحنة محملة بالمساعدات في غزة يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
بعد خمسة أشهر من المذابح في غزة، تعد الولايات المتحدة مسؤولة إلى حد بعيد عما يشهده القطاع. وتصريحات هاريس لا تعدو كونها محاولة جوفاء لتبييض صورة واشنطن، التي واصلت استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد جميع مشاريع القرارات المطالِبة بوقف إطلاق النار في غزة؛ وعارضت القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة؛ واستمرت في تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يستخدمها جيشها لقصف المدنيين في غزة.
قد ينفر المسؤولون الأميركيون من اتهام كهذا، لكن إن كان الأمر كذلك، قد يكون من المفيد لهم الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة الإسرائيلية عقب عمليات القتل التي ارتكبت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في أيلول (سبتمبر) 1982. آنذاك، سمح الجيش الإسرائيلي الذي بسط سيطرته على بيروت بدخول مقاتلي القوات اللبنانية إلى المخيمين وقتل مدنيين فلسطينيين، مع الإشارة إلى أن التقديرات تختلف حول أعداد الضحايا الذين سقطوا، إذ تتراوح بين بضع مئات وبضعة آلاف. وأرغم الغضب الدولي الذي أثارته هذه المجزرة إسرائيل على تشكيل لجنة أطلق عليها اسم لجنة كاهان للتحقيق في ما حدث.
وفي إطار تحديد المسؤولية، خلصت اللجنة إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية غير مباشرة عن هذه الأحداث. وعبرت عن ذلك بفقرة لافتة:
يجب ألا ننسى، عندما نتعاطى مع موضوع المسؤولية غير المباشرة، أن اليهود في مختلف أراضي المنفى، وكذلك في أرض إسرائيل عندما كانوا تحت الحكم الأجنبي، عانوا من مذابح ارتكبتها ضدهم عصابات مختلفة... وكان اليهود يعتبرون دائمًا أن مثل هذه الجرائم لا تقع فقط على كاهل من ارتكبها، وإنما أيضًا على أولئك الذين كانوا مسؤولين عن الأمن والنظام العام، وكان بإمكانهم الحؤول دون وقوع الاضطرابات، لكنهم لم يقوموا بواجباتهم في هذا الصدد.
لماذا يكتسي ذلك أهمية؟ لأن الحرب في غزة أثارت دوامة قانونية شملت احتمال ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وإن كانت الولايات المتحدة متورطة، وفشلت في منع الجرائم حين أمكنها ذلك، سيُفضي هذا الأمر إلى عواقب كبرى. منذ بداية الصراع، تجاوز الإسرائيليون في ردهم على هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) حدود الدفاع عن النفس، للتصدي إلى مخاوفهم الجوهرية المرتبطة بالفلسطينيين. وانطوى ذلك على تنفيذ مشروع تطهير عرقي في غزة من خلال السعي إلى تهجير سكان القطاع إلى مصر، وبالتالي الحد من التفوق الديموغرافي للفلسطينيين على اليهود الإسرائيليين. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول الفلسطينيين في أراضيها. وعندما فشلت هذه الخطة، أمعن الإسرائيليون في تحويل القطاع إلى أرضٍ غير صالحة للعيش، كي يضطر سكانه إلى الهجرة خلال السنوات المقبلة.
أما في ما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فقد عبر الأميركيون عن رفضهم هذا الاتهام، حتى بعد صدور الحكم المؤقت عن المحكمة في 26 كانون الثاني (يناير)، والذي جاء فيه: "على ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه، ترى المحكمة ضرورة ملحة، بمعنى أن ثمة خطرا حقيقيا ووشيكا بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوقٍ وجدتها المحكمة معقولة، قبل أن تُصدر قرارها النهائي في القضية". بعبارة أخرى، أكدت المحكمة على ضرورة ضمان عدم المساس على نحو لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما معناه أن قضية جنوب أفريقيا كانت معقولة. ردا على ذلك، أصرت الولايات المتحدة على "(أننا) لم نر أي مؤشرات تُثبت نية الإبادة أو ارتكابها لدى الجيش الإسرائيلي". ولم يكن لذلك قيمة، على نحو غريب، إذ لم يكترث كثرٌ فعليا لتفسيرات الأميركيين، لأن كل ما قالوه كان سياسيا بوضوح وليس قانونيا.
إذًا، في حوزة الولايات المتحدة الوسائل اللازمة لمنع إسرائيل من مواصلة حربها في غزة، لكنها لم تحرك ساكنًا. باستطاعتها وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وإرغام الإسرائيليين على القبول بوقف إطلاق النار، لكنها عمَدَت بدلًا من ذلك إلى عرقلة جميع الاقتراحات الرامية إلى تحقيق وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في غزة. وبإمكانها كذلك دفع إسرائيل إلى تطبيق القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، لكنها حاولت عوضًا عن ذلك تشويه مصداقية الحكم. لقد أقرت واشنطن بأن إسرائيل، على أقل تقدير، تحد من دخول المواد الغذائية إلى غزة، وهي ممارسة وصفتها حتى المنظمات الإسرائيلية بأنها سياسة تجويع، لكنها استمرت في إبداء دعمها العلني للمسؤولين عن هذه الأفعال الشائنة.
وقد تصرفت الولايات المتحدة بهذا الشكل على الرغم من معرفتها أن إسرائيل ترتكب منذ البداية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استهداف المدنيين والسعي إلى تنفيذ تطهير عرقي بحق سكان غزة. لذلك، حتى إذا كان هذا الاتهام قاسيا، على الأميركيين التفكير مليا في ما إذا كانوا مستعدين للمضي قدمًا بسياسة التساهل المتقاعِس هذه، وربما مواجهة اتهامات قانونية يومًا ما بضلوعهم في عمليات القتل الجماعي في غزة.

*مايكل يونغ Michael Young: محرر مدونة "ديوان" ومدير تحرير في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Partners in Crime?

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