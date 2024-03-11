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الحوثيون: عملياتنا ستتصاعد خلال شهر رمضان

3/11/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع إننا مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة.
وأضاف عملياتنا العسكرية ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني ولإخواننا المجاهدين في غزة.

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