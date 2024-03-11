الحوثيون: عملياتنا ستتصاعد خلال شهر رمضان
التاريخ
3/11/2024 11:29:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع إننا مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة.
وأضاف عملياتنا العسكرية ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني ولإخواننا المجاهدين في غزة.
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