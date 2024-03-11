الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
التاريخ
3/11/2024 11:29:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) استهداف سفينة "بينوكيو" الأمريكية بالبحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.
وقال المتحدث "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر".
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