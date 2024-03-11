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إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو

3/11/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وسائل إعلام أميركية عن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ليس هناك موعد محدد بعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه لا خطط لدى بايدن لإلقاء خطاب أمام الكنيست حاليا.

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