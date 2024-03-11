إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو

إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو
التاريخ
3/11/2024 11:29:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وسائل إعلام أميركية عن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ليس هناك موعد محدد بعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه لا خطط لدى بايدن لإلقاء خطاب أمام الكنيست حاليا.
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