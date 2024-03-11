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لابيد: عدد جنودنا لا يكفي لخوض حرب مع لبنان

3/11/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد أنه "إذا حصلت مصادمات في الشمال، فلن يكون هناك ما يكفي من الجنود لخوضها".
وقال لابيد: "إذا لم يتجند الحريديم ليس لدينا الحق في إصدار المزيد من الأوامر إلى الاحتياط".
وكان لابيد قد قال: "نحن جميعا نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة".
وتابع أنه إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من الحريديم فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن الكيان.
ويأتي هذا الموقف عقب يوم من تصريحات لكبير حاخامات السفارديم (اليهود الشرقيين) في الكيان بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في الكيان يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن يوسف قوله "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة إلى المتدينين.
وأضاف مستنكرا "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، وتابع "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".

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