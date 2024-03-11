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المحتل تلميذ غبي

3/11/2024 11:29:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اقتبست هذه الجملة من دليلي في متحف الشهداء في العاصمة الجزائرية حيث كان يقدم الشرح عن تاريخ دخول المستعمر الفرنسي للجزائر منذ تذرعه بحادثة المروحة حتى خروجه مهزوماً بعد ثلاثة عشر عقداً، تخللتها جرائم ومجازر لا تكاد تحصى ولا توصف لحجم بشاعتها وقسوة معاناة الناس بعدها وقبلها، ومع ذلك صمد الشعب العظيم وقدم مئات الآلاف من الشهداء إلى أن تحقق له الاستقلال، ومشهد الثورة الجزائرية على اتساعه لن يكون الأول ولا الأخير فقد تكررت فصوله مع بلدان وشعوب عديدة، فالمستعمر يبدأ غالباً بصناعة الرواية يتلوها اختلاق الذريعة والتي ليست دائماً سلبية بل قد تتقمص دور المُصلح، وبعد أن تتثبت أقدامه يشيح اللثام عن وجهه الحقيقي بكل بشاعته ويبدأ تنفيذ فصول مخططه الشرير.
هذا تكرر عشرات وربما مئات المرات وكانت النتيجة النهائية متشابهة باستثناء وحيد هو الولايات المتحدة والتي اعتمدت الإبادة الكلية للشعب الأصلي، عموماً تبدأ أغلب الاحتلالات بمحاولة محو الشعب الأصلي بتدمير ثقافته من خلال اقتلاع مؤسساته التعليمية بشكل ممنهج، وتدمير بناه التحتية بشكل شبه كامل ومحاولة شطب أي هيكل تنظيمي سواء سياسي أو اجتماعي وإلحاقها بالمستعمر في علاقة هيمنة أو زبائنية تبنى في الأساس على الخوف أو تبادل المنافع مع الحرص التام على منع ظهور أي كيان سياسي يمثل الشعب صاحب الأرض، كل هذه الأشكال الاستعمارية حصلت في العصر الحديث وقبلها وكان آخرها الاستعمار الأوروبي للعالم والذي انتهى بثمن فادح دفعته الشعوب المحتلة قبل أن تتحرر، ومن تلك النضالات ما أصبح ملهماً لشعوب العالم، مثل التجربة الجزائرية والفيتنامية وغيرها طبعا، ورغم قوة المستعمر إلا انه كان دائماً يمنى بالهزيمة رغم ضعف إمكانيات الشعوب الرازحة تحت الاحتلال إلا أنها نجحت في تحقيق طموحاتها رغم أنها كانت تبدأ كحلم مجنون.
كان هذا هو شكل التجارب السابقة والتي باءت جميعها بالفشل والغريب أن أغلب الدول التي اضطهدت الشعوب واحتلتها تراجعت وربما انهارت بعد ذلك أو على الأقل لم تستمر كقوى عظمى، وهناك الآن مثال حي على شكل من أشكال الاحتلال الاستئصالي وهو الكيان الإسرائيلي والذي يحاول القفز عن التجارب الأوروبية ذات الطبيعة الاستعمارية، ويلجأ إلى النموذج الأميركي ذي الطابع الاستئصالي للشعب، فقد كرر الرواية ذاتها أرض الميعاد التي يسكنها البرابرة والتي يجب أن تتطهر منهم وحتى يسوغ ذلك أعطاهم صفات أدنى من مستوى البشر وبالتالي سهل عملية قتلهم وتدمير هياكلهم الاجتماعية التي بنوها عبر آلاف السنين، لقد بدأ ذلك منذ اليوم الأول لهذا الاحتلال، وحتى يجد تبريرا لذلك صنع روايته الخاصة عن هذه الأرض وهو ما وفرته النصوص التوراتية التي تم لي عنقها لتتواءم مع التصور الصهيوني لأرض الميعاد، والتي كانت آخر تقليعاتها بأنه يجب قتل الفلسطينيين أو تهجيرهم، لذلك وجدنا الآلة العسكرية لدولة الاحتلال تدوس كل القيم المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة، لأنها منذ البداية قررت أنه يجب نزع صفة الإنسانية عن هؤلاء الفلسطينيين حتى يسهل على الجندي قتلهم بدم بارد.
دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تخترع العجلة من جديد بل هي تقوم حرفيا بتدوير ما فعله كل الغزاة قبلها وفشلوا فيه، صحيح بأنها تحاول وساستها إقناع نفسها بأنها تبتدع نموذجا ناجحا، لكنها لا تستطيع حتى الآن، أنها غارقة في الشكل التقليدي للاحتلال وأنها أمام شعب قرر أن لا يستسلم وقرر أن يقاوم وأنه لن يسمح بإبادته تحت أي ظرف، لذلك فإسرائيل ليست سوى تلميذ غبي لم يستطع التعلم من دروس أساتذته من المحتلين الذين سحقتهم اقدام تلك الشعوب وحررت نفسها رغم قساوة الثمن الذي دفعته ويبدو ان الفلسطينيون قرر دفع الثمن الغالي وقرروا ان يثبتوا أنهم تلاميذ نجباء وأذكياء تعلموا من دروس التاريخ بينما مُحتليهم يراوحون مكانهم من الغباء وعدم القدرة على التعلم من الطغاة الذين سبقوهم لذلك سينهزمون مهما طال الزمن.

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