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كذبة الحلول العلمية والشراكات الإستراتيجية!

3/11/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


عنوان المقال يمثل أكثر تصريحين يطلقهما أي مفت غير مختص سواء في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة، وحتى جدّة صديقي قالت ذات التصريح عندما ذهبت مع ابنها لخطبة فتاة لحفيدها والذي هو صديقي في محاولتها لإقناع أهل الفتاة في الجلسة أن هناك فرصة لتحسين وضع الزوجين مستقبلا وأن اختيارهما وقرارهما مناسب بالرغم أنه تجاوز عمر الخمسين، مشكلتنا في أننا جميعا وأنا أولهم نستخدم هذين التصريحين عندما نعجز عن الإجابة أو لا نملك أدوات تحليل مناسبة للواقع، فنبدأ بالفلسفة بإطلاق عباراتنا أن الموضوع يتوقف على وضع حلول علمية وعملية وأن هناك ضرورة للمباشرة ببناء شراكات إستراتيجية لتحقيقها، وذلك هروبا من موقف مفاده أننا غير مختصين أصلا في مجال الحديث ولا نعلم أسس وأدوات تلك الحلول العلمية ولا مستويات ومتطلبات الشراكات الجديدة.
مشلكة عدم قدرتنا فعلا لتوصيف الحلول العلمية والعملية في أي قرار يتم اتخاذه، وخاصة ما كان رسميا مؤسسيا أو وطنيا منها تُبنى على أكثر من سبب، وأول الأسباب أننا مجتمعات وأفراد ومؤسسات نرى في عقولنا أننا متفردون ونحن من نملك الوعي والحقيقة فقط ، وثانيها أننا لا نرى في النموذج المتخصص لدعم القرار كمراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة أو اصحاب الخبرة أنها تمثل مصدرا ومرجعا موثوقا لبناء تلك القرارات، بل نتعامل معها على أنها جهات تصدر نتائج وفق طلب جهة القرار وليس وفق قراءة حقيقية تحليلية للواقع، وهذه إشكالية صدرتها تلك المراكز وأرست أركانها، إلى جانب كونها سمة قد تكون في كافة مراكز الدراسات والأبحاث في الدول العربية، فأصبحنا جميعا نؤمن أن ما يصدر من قراءات ونتائج تُبنى كثيرا على مصلحة القرار وشخوص المؤسسة المعنية، ونادرا ما تُبنى على مدى تقارب القرار مع متطلبات واحتياجات حقيقية أو اختيار وفق أولوية للأغلبية، ولهذا يتردد على مسامعنا ما تكتبه شواهد النتائج بأننا بنينا ذلك على إجراءات ومدخلات خاصة أو غير محسوبة.
أما فيما يخص فتوى استخدام مصطلح بناء الشراكات الإستراتيجية، فهو مختلف، كونه تصريحا ووسيلة مهمة تستخدم كمخرج وحكم عاجل يمنح بإصداره المتحدث وصفا بأنه صاحب رؤية يتطلع للعمل المشترك وتبادل الخبرات، إلا أن مفاده في سيرة ونتائج ما حققناه على الأرض من عدد تلك التصريحات يفيد أننا لا نعلم تحديد جهة الاختصاص، فنبادر بتوزيع المهام تحت مسمى شراكات إستراتيجية، تخدمنا لاحقا في عدم معرفة الجهة المناط بها المسؤولية وما يتبعها من مساءلة، فتكون المهمة أقرب إلى ما يقال ((تفرق دمه بين القبائل)).
في المقابل وللأسف من يبحث القضية في العالم الاخر كالغربي والصهيوني يجد أن مصطلح حلول علمية وشراكات إستراتيجية هو أساس بناء القرارات، مما يعزز فرصة تحقيقها للعائد الأكبر بالنسبة لهم، وفيه مستوى مرتفع من تحقيق التشاركية في صنع القرار، فيقلل الخطأ ويقلل عزوف ورفض الأفراد عنه، بل يعزز وجود قوة ضاغطه اتجاه بناءه، كونه يستند فعليا لمرجعية وهي مراكز الدراسات والأبحاث في تلك الدول أو الكيانات، ومن يتتبع ذلك في محيطنا مسترشدا بما قدمته دراسات متخصصة سيجد أن ما يزيد عن 95 ٪من القرارات في الداخل الإسرائيلي مثلا هي نتاج متخصص قدمته مراكز مختصة للدارسات والأبحاث يصل عددها إلى 78 مركزا بحثيا، والتي تشكل ما نسبته 21 ٪ من نسبة عدد مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط والتي لم تتجاوز حتى اليوم 380 مركزا، لتحتل المرتبة الثانية بعدد المراكز بعد إيران، كما وتسجل مراكز وتصنيفات متقدمة عالميا في جودة ما تقدمه لصاحب القرار، فكان سببا لاعتمادها في صنع القرارات وفق الدراسات التحليلية وإيمانها أنها مرجعية سياسة في علم صناعة القرار والإدارة التنفيذية له، وأنها تمثل خزانات التفكير التي تجتهد لدراسة مختلف الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من قطاعات الحياة، وتعمل كنقطة تعاون بين الأكاديميين والخبراء وبين هيئات صنع القرار في مختلف دوائر ومستويات كياناتهم لتضمن أعلى قيمة من نتاج قراراتها.
هنا يستوجب أن نوجه السؤال الأزلي والذي تحتاج إجابته محليا إلى تصريح رسمي وتبرير من تلك المراكز، وهو: لماذا لا يرى أو يتعامل المجتمع الأردني ومؤسسات صنع القرار الحكومية فيه إلى مراكز الدراسات والأبحاث إلا أنها في أكثرها ليست سوى جهات تسعى للبحث عن تمويل واستجداء لتنفيذ وإصدار دراسة ما، في وقت تعتبر أولوية في فكر وموازنات ومرجعية الدول الغربية والكيان الإسرائيلي؟

MENAFN11032024000072011014ID1107964454

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