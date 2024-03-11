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طلبة بـالعاشر لا يقرأون ولا يكتبون!

3/11/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إذا كان وزير التربية والتعليم الأسبق، محمد الذنيبات، قد كشف سابقًا عن وجود نحو مائة ألف من طلبة الصفوف الدراسية الثلاثة الأولى، لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، فها هو وزير التربية والتعليم الحالي، عزمي محافظة، يُصرح حول ((وجود طلبة في الصف العاشر لا يعرفون القراءة والكتابة))، ما يؤكد وجود خلل في المنظومة التعليمية برمتها، يستدعي شحذ الهمم.
تصريحات محافظة، التي جاءت في محاضرة ألقاها مؤخرًا في جمعية الشؤون السياسية، وإن كانت جريئة، وتتسم بالشفافية والمُصارحة، إلا أنها كشفت عن وجود مُشكلة حقيقية ضاربة جذورها في أعمال العملية التعليمية ككُل، ما يوجب ألا تمر مرور الكرام، فكُل المعنيين، خاصة المختصين في وزارة التربية، مُطالبون بضرورة إعداد العدة من أجل وضع حل لهذه المُشكلة، التي نخشى أن تتحول إلى ظاهرة.
أكاد أُجزم بأن ما كشفه الذنيبات سابقًا بخصوص أولئك الطلبة المائة ألف، لم يكترث إليها أحد، ولم يُعيروها أي اهتمام، وكأن مصيرهم بات في غياهب الجُب.. والأمل ألا تُترك تصريحات محافظة إلى الصُدف، وكأنها حدث عابر، وتُصبح من الماضي، كمثيلاتها من القضايا أو المشاكل.
الغريب أن معلومة ((طلبة الصف العاشر))، تم الحصول عليها من خلال هيئة دولية، قامت بإجراء دراسة على هؤلاء الطلبة في المدارس الحُكومية، ما يعني أن ذلك يتضمن ثلاث نقاط، الأولى منها إيجابية فقط، حيث تمخض عنها الخروج بتلك النتائج، ووضعها أمام صانع القرار في وزارة التربية، من أجل الوقوف على أسبابها، ومن ثم إيجاد الحلول لها.
والنقطة الثانية سلبية، تتمثل بقدرة وصول تلك الهيئة إلى طلبة ذلك الصف في المدارس الحُكومية، وإجراء استبيان، غير معلوم ماهيته وأهدافه، ومآربه الأُخرى.. فالخوف أن تكون قد خرجت بنتائج أُخرى، قد تُسبب أضرارًا ببُنية المُجتمع ككُل، وتُستخدم ضد مصالح الطالب والوطن.
أما النقطة الثالثة، السلبية أيضًا، فقد كشفت عن تقصير أو عجز ((التربية)) في مثل هذه المواضيع، فلا يُعقل وزارة بهذا الحجم، فيها ما فيها من كوادر مُختصة يُشار إليها بالبنان، عاجزة عن إجراء دراسة للوقوف على مُستوى طلبة المدارس الحُكومية.
وزارة كالتربية، ميزانيتها السنوية تُقارب المليار دينار، ولديها أكثر من مائة ألف شخص، ما بين مُختص ومُعلم وإداري وفني، يتوجب أن تكون قادرة على معرفة مُستوى الطلبة من الصف الأول وحتى الثاني عشر (التوجيهي)، وفي كُل المناهج.
وصول طلبة إلى الصف العاشر، ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة، يضع أكثر من علامة استغراب واستفهام وتعجب.. فكيف كان هؤلاء الطلبة يجتازون الامتحانات السنوية، ومن قبلها الشهرية؟!.
هل نحن بحاجة إلى تشديد الرقابة على الطالب والمُعلم؟، وهل التشريعات التي تنظم العملية التعليمية، أصبحت بلا أي فائدة وقد عفا عليها الزمن؟.. أسئلة ضرورية بحاجة إلى إجابة.

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