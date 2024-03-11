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3 ملفات خطيرة في الحرب

3/11/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتكبت إسرائيل جرائم جديدة فجر اليوم الأول من شهر رمضان، أي فجر الاثنين، في قطاع غزة أدت إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين الفلسطينيين، في فاتحة دموية لشهر الصيام.
الذين كانوا يتوقعون أن تتوقف إسرائيل عن الذبح بسبب شهر رمضان، مصابين بالسذاجة السياسية، ولا يطالعون التاريخ، خصوصا، ان إسرائيل قتلت على مدى أكثر من سبعين سنة، أعدادا كبيرة من الفلسطينيين خلال شهر رمضان، فلماذا ستراعي في مذابحها حرمة شهر رمضان، وهي التي دمرت خلال الشهور الماضية المساجد على رؤوس الأبرياء، واعتدت على المسجد الأقصى آلاف المرات، واقتحم الجيش الإسرائيلي المسجد وضربوه بالرصاص.
كل القصة ترتبط بالخوف من التجمعات البشرية، وارتفاع العاطفة الدينية، والخوف من انفجار الوضع في القدس، وقد استبقت إسرائيل كل ذلك، بإجراءات عسكرية مشددة في أنحاء الضفة الغربية حيث تم نشر 23 كتيبة بما فيها بالقدس بالمحتلة، وإعاقة دخول مصلين إلى الأقصى لأداء التراويح، ومع كل هذا الاعتداء على المصلين والشباب ليلة الاثنين أي أول ليلة لرمضان، دون أن تأبه بردود الفعل، من حيث المبدأ حيث أن قرارها السياسي استقر على مواصلة القتل، أكثر وأكثر، فلا قيمة للإنسان البريء في نظر هذه الكينونة.
نحن الآن أمام 3 ملفات خطيرة، الأول التهديد بمواصلة الحرب لمدة شهرين كما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال، والثاني إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي عن النية لعملية برية في رفح، ونقل أهلها ومن فيها إلى غرب القطاع، والثالث مواصلة الاعتداءات على المسجد الأقصى وعسكرة القدس، وهذه عناوين قد تصب في إطار الضغط من أجل اتمام صفقة تبادل أسرى بشروط إسرائيلية، وقد تؤدي من جهة ثانية إلى التذرع برفض الفلسطينيين لهكذا صفقة، بحيث تكون الذريعة هنا سببا لاستمرار العمليات العسكرية، خصوصا، ان إسرائيل لم تنجح الا بتدمير حياة الأبرياء، ولم تعد بأي أسير، ولا بأي اسم مطلوب لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
استمرار الحرب في قطاع غزة، يلتقي مع حسابات الفريق الحاكم في إسرائيل، ادراكا منه انه لم يحقق الأهداف المعلنة للحرب، ولأنه يريد جدولة الحساب الداخلي في إسرائيل بحق هذا الفريق، فيما الشروط الإسرائيلية لصفقة تبادل أسرى تؤدي لهدنة مؤقتة، شروط يستحيل قبولها، فهي صفقة خاسرة، لانها لن تؤدي إلى مغادرة إسرائيل للقطاع، ولا عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، ولا بدء الإعمار، ولا وقف العمليات الحربية، ولا السماح بتدفق المساعدات.
حرمة رمضان مهمة، وحرمة الإنسان مهمة أيضا، لكن إسرائيل لن تتوقف عن مذابحها، وربما في حساباتها العميقة مخاوف من توظيف مناخات رمضان بما يؤدي الى انفلات امني كامل في اسرائيل وهذا يعني ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد دموية غير مسبوقة داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في محاولة لمنع احتمالات هذا الانفلات الأمني، وهذا قد يؤدي إلى نتائج معاكسة تماما، بما يعني أن الشهر السادس من الحرب سيكون الاصعب بلا شك.
دول العالم لا تبذل أي جهد فاعل لوقف الجريمة، بل للمفارقة تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بالمال والسلاح لقتل الأبرياء، وترسل في الوقت ذاته المساعدات لإطعام الأبرياء، وقد كان الأولى وقف الحرب، بدلا من هذا السلوك المزدوج الذي يعبر عن احراجات سياسية وليس عن أي رأفة أميركية للشعب الفلسطيني وسط هذه المذابح الدموية التي يعيشونها.
3 ملفات خطيرة في الحرب في شهرها السادس ستقودنا إلى كل الاحتمالات.

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