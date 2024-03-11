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جرش.. أسر تعجز عن تأمين احتياجاتها برمضان

3/11/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات بجيوب فارغة وظروف معيشية صعبة تحول دون توفير المواد الغذائية الأساسية، تستقبل آلاف الأسر الجرشية المعوزة شهر رمضان، بعد أن عولت على جهات خيرية، عادة ما كانت تقدم لها المساعدات قبيل الشعر الفضيل، بيد أن نشاطها هذا العام شبه متوقف نتيجة شح التبرعات وعدم قدرتها على تحصيل أي معونات لتوزيعها.
سالم -اسم مستعار- يعيل أسرة، ويتقاضى من صندوق المعونة الوطنية يقول لـ"الغد"، "لم استطع توفير غالبية مستلزمات الشهر الفضيل، كنت اعتمد على الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة في تأمين احتياجات أسرتي، لكن على ما يبدو فإن هذه الجهات باتت تحتاج من يدعمها".
وتابع: "راتب صندوق المعونة الشهري بالكاد يغطي أجرة المنزل واثمان الفواتير وبعض الاحتياجات البسيطة، كانت التبرعات تشكل أهمية كبيرة في حياتنا ومن دونها ستكون الأمور صعبة".
السالم الذي تجاوز الخمسين عاما، ولديه 6 أبناء، لا يستطيع العمل بسبب مرض ألم به، وهو حاليا يأمل بأن تاتيه المساعدات من أهل الخير بعد أن عجزت الجمعيات عن تقديم الدعم الذي كان يحصل عليه كل عام.
أما ربة المنزل أم أيمن، لم تجد طريقة لتوفير أهم المستلزمات الأساسية لأسرتها قبل رمضان سوى الاستدانة، على أمل أن تتحسن الأوضاع، أو تتلقى دعما من قبل جهة غير متوقعة، ربما وعلى حد قولها "فاعل خير". تشير أم أيمن أنها مونت منزلها من أحد محال بيع المواد الغذائية بالدين، بعد أن انقطعت المساعدات التي كانت تحصل عليها من قبل جهات خيرية سابقا.
وأوضحت أنها ستقوم بالعمل في تنظيف المنازل كون هذا العمل يزيد الطلب عليه قبل العيد، لتوفير متطلبات أسرتها، وسداد الديون التي تراكمت عليها، لا سيما وأن زوجها مسجون وهي معيلة لأسرة مكونة من 4 أفراد وتترتب عليها تكاليف مالية كبيرة شهريا.
وأوضحت الثلاثينية مريم أنها استقبلت شهر رمضان بتأمين ابسط الاحتياجات، ولم تستطع شراء العديد من المواد الأساسية لأسرتها، من أبرزها اللحوم والدواجن والفواكة، قائلة، "أكتفيت بشراء بعض الأرز والسكر والحليب وبعض المعلبات وجميعها بالدين".
في حين، ما يزال رؤساء جمعيات خيرية وتعاونية في محافظة جرش، ينتظرون المساعدات العينية والنقدية بفارغ الصبر من أجل توزيعها على الأسر الفقيرة مع حلول شهر رمضان.
وتشكوا الجمعيات من تراجع كبير في مصادر الدعم والتبرعات، مقابل زيادة كبيرة في عدد الأسر المتقدمة بطلبات للحصول على معونات ومساعدات بمختلف أنواعها.
وارتفع عدد الأسر المسجلة في الجمعيات ولجان الزكاة والجهات التي توزع المساعدات العينية والنقدية لسوء أوضاع المواطنين الاقتصادية وبحثهم عن المساعدات لتغطية نفقات أسرهم، وفق ما أكد عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في جرش.
وقالوا لـ "الغد" إن عدد الأسر المسجلة، لا تقل عن 3000 أسرة، فضلا عن نفس عدد الأسر في مخيم جرش، وقد تم تشكيل عدة لجان لإحصاء عددهم بشكل دقيق.
ووفق رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش زيد زبون فإن عدد الأسر المسجلة في 144 جمعية خيرية في جرش لا يقل عن 3 آلاف أسرة، فضلا عن 500 أسرة مسجلة في اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش وآلاف الأسر المسجلة في مخيمي جرش وسوف، بالتزامن مع تراجع نسبة التبرعات والدعم المادي والنقدي المقدم لهذه الجمعيات، لا سيما وانها ما تزال تنتظر التبرعات ليتم توزيعها بداية شهر رمضان المبارك كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويرى أن دور الجمعيات الخيرية يبدأ في هذه الفترة، ويعتبر شهر رمضان من أهم المواسم التي تحتاج فيها الأسر المعوزة المساعدات العينية والنقدية، إلا أن الدعم المقدم والتبرعات لا تفي بالغرض ولا تغطي حاجة 5 % من الجمعيات وخاصة الجمعيات الموجودة في مناطق نائية وفقيرة.
وبين الزبون أن آلاف الأسر المعوزة في جرش تعتمد على الجمعيات الخيرية في تغطية نفقاتها خاصة في شهر رمضان، مؤكدا أن ظروفهم الاقتصادية في مستويات متدنية جدا، وأن الجمعيات الخيرية والتعاونية لا يتم تزويدها بأي تبرعات بإستثناء تبرعات من أهل الخير وكميات بسيطة.
ويدعو الزبون إلى أهمية أن تتوجه الحكومة لدعم الجمعيات الخيرية، لا سيما وأنها ملاذ لآلاف الأسر المحتاجة والتي لا يشملها أي برنامج مساعدة من المساعدات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل منتظم.
وقالت رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية في بلدة ساكب دلال جردن إن عدد المراجعين لمبنى الجمعية للحصول على مساعدة بالعشرات يوميا، فضلا عن المئات من الأسر المعوزة المسجلة أصلا في الجمعية وتعتمد على المساعدات والتبرعات في تغطية نفقاتها، فضلا عن تسجيل أكثر من 2000 أسرة بحاجة أصلا لمساعدات في مختلف مناطق وقرى محافظة جرش، في المقابل لا تتوفر أي مساعدات لتوزيعها بسبب الانتكاسات الاقتصادية التي تعاني منها مختلف القطاعات.
وأضافت أن حجم المساعدات المتوفرة في الجمعية، لا يغطي نسبة 5 % من حاجة الأسر، وهناك شح كبير في حجم التبرعات، التي كان يقدمها أهل الخير ومنها الطرود الغذائية التي كانت توزع على الأسر الفقيرة في بلدة سوف والقرى المجاورة لها.
ووفق رئيس لجنة خدمات مخيم جرش خضر العبسي، فإن آلاف الأسر في المخيم تعتمد بشكل كبير على المساعدات والمعونات التي توزعها الجهات التطوعية في المخيم، ومنها تكية أم علي ووكالة الغوث وجمعيات ومواطنين متبرعين من مختلف الجهات.
وأكد أن التبرعات التي يتم جمعها بصعوبة هذه الفترة يتم توزيعها على الأسر الأشد فقرا والأسر التي فيها كبار سن ومرضى يحتاجون العلاج وأطفال دون سن الـ 18 عاما.
وأوضح أن كمية المساعدات التي تصل المخيم متواضعة مقارنة مع عدد الأسر المحتاجة والأوضاع الإقتصادية التي تمر بها المنطقة، بسبب سوء الظروف الإقتصادية وتوقف مصادر دخل العديد من الأسر.
وقالت رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية هبة زريقات، إن حجم التبرعات والمساعدات هذا العام قليل مقارنة مع سوء الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين وزيادة عدد الأسر المسجلة في الجمعيات للحصول على المساعدات.
وأكدت أن المشاريع الإنتاجية التي تدريها السيدات في الجمعيات الخيرية بالكاد تغطي نفقات الجمعية من أجور وضرائب وفواتير وأجور العمالة وأثمان المواد الخام ولا يمكن الإعتماد عليها في توزيع المساعدات والتبرعات إلا في الحالات الطارئة.
من جانبه، قال مصدر مطلع في تنمية جرش إن وزارة التنمية تقوم بتوزيع المساعدات على الجمعيات الخيرية بشكل منتظم ودوري وحسب ما يتم تزويدها به من الجهات الداعمة ولا يوجد كميات ومواعيد محددة لتوزيعها خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المملكة وزيادة عدد الأسر المحتاجة وقلة التبرعات والمساعدات المتوفرة.

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