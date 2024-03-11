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لماذا ترتفع أسعار الخضار برمضان رغم استقرارها بـالأسواق المركزية؟

3/11/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وادي الأردن - فيما يبدي مواطنون مخاوف من أن تشهد أسعار الخضار والفواكه خلال شهر رمضان ارتفاعا كبيرا، يؤكد معنيون بالقطاع الزراعي والأسواق المركزية للخضار والفواكه، أن الأسعار ستبقى مستقرة، ولن يكون هناك أي ارتفاع الفترة المقبلة.
ويبرر هؤلاء ذلك، بالنظر إلى كميات الخضار والفواكه المتوقع توريدها إلى الأسواق المركزية خلال الفترة المقبلة التي تعتبر ذروة الانتاج، مقارنة مع حجم الطلب الذي سيكون عليها، قائلين "ربما ترتفع الأسعار قليلا مع أول أيام رمضان نتيجة زيادة الطلب عليها لكنها ستعود إلى الاستقرار وربما تنخفض".
اللافت أن تطمينات المعنيين حول عدم ارتفاع أسعار الخضار خلال رمضان، تبعها إشارة إلى إمكانية أن يشعر المستهلك ببعض الارتفاع والذي سيكون مرده تعدد حلقات التسويق.
ويؤكد رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام على أنه لن يكون هناك أي ارتفاع على أسعار الخضار، وان المزارعين مستمرون بتوريد المنتوجات إلى الأسواق المركزية بكميات كافية.
ويبين الخدام أن الأسعار مقبولة، ومعدل كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية مع بدء شهر رمضان تقارب من 1500 طن يوميا، موضحا أن كثرة العرض مقابل الطلب من المفترض أن يدفع إلى استقرار أسعار البيع في الأسواق الاستهلاكية عند مستويات مقبولة.
ويؤكد أن أسعار الخضار خلال الشهر الفضيل ستكون بمتناول الجميع، متوقعا أن تشهد أسعار الخضار ارتفاعا طفيفا خلال الأيام الأولى مع زيادة الاقبال عليها، إلا أنها ستنخفض بقية أيام الشهر.
ويلفت إلى أن كميات الإنتاج من المحاصيل الأساسية الحالية ستلبي الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين، داعيا إلى عدم التهافت على الأسواق لشراء الخضار والفواكه وعدم شراء كميات أكثر من الاحتياج اليومي كونها ستكون متوفرة وبكميات كافية على مدار الشهر الفضيل.
وبين أن أي ارتفاع بأسعار الخضار في الأسواق الاستهلاكية سيكون سببه تعدد حلقات البيع، التي قد تصل إلى 3 أو 4 حلقات، ومع كل حلقة يزيد السعر حتى يصل إلى 50 % احيانا.
وبحسب احصاءات اسواق العارضة وعمان المركزية، فإن واردات الخضار، قاربت من 1500 طن ليوم أمس الاثنين، وهو بحسب الخدام أكثر من حاجة السوق المحلي، مؤكدا وجود فجوة بين أسعار البيع في الأسواق المركزية والاستهلاكية إلا أنها يجب أن تكون طفيفة.
وتشهد أسعار الخضار في سوق العارضة المركزي تراجعا ملحوظا بالتزامن مع زيادة الانتاج، إذ وصلت الواردات اليومية الى ما يقارب من 600 طن مقارنة بحوالي 400 طن الاسابيع الماضية.
ويؤكد مدير السوق المهندس أحمد الختالين أن أسعار الخضار في السوق حافظت على مستويات معقولة ومرضية لجمع الأطراف، سواء المزارع أو التاجر أو حتى المستهلك، موضحا أن سعر بيع كيلو الخيار يبلغ حوالي 35 قرشا والبندورة 20 قرشا والبطاطا ما بين 30 – 35 قرشا والباذنجان النخب الأول بمعدل نصف دينار للكيلو.
ويضيف أن سعر بيع كيلو الكوسا يبلغ حوالي 40 قرشا والفلفل الحلو والحار بمعدل 20 – 25 قرشا للكيلو، موضحا أن استقرار الأسعار بهذا الشكل جاء نتيجة زيادة الإنتاج الخضري بوادي الأردن لتصل واردات السوق إلى ما يقارب من 600 طنا يوميا.
ويتوقع الختالين أن تغطي الكميات الواردة للأسواق حاجة السوق الاستهلاكية وباسعار معتدلة لكافة الأصناف، مشيرا إلى أن حركة البيع في السوق تسير بشكل انسيابي خاصة مع استقرار الأجواء الدافئة التي تمكن المزارعين من إنتاج كميات أكبر.
من جانبهم، يأمل مزارعون أن تبقى الأسعار في الأسواق المركزية عند هذا المستوى المقبول، خاصة وأن حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية معدومة، مشيرين أن استقرار الأسعار عند هذه المستويات أنعش القطاع الزراعي بجميع مكوناته، وسيمكن المزارعون من تعويض جزء من الخسائر التي لازمتهم منذ بداية الموسم.
في المقابل، أكد عاملون في محال بيع الخضار والفواكه أن ارتفاع الأسعار التي قد يلمسها المستهلك يعود إلى ارتفاع ثمنها من تجار التجزئة في الأسواق المركزية، لأن أي صاحب محل بيع مباشر للمستهلك ليس بمقدوره شراء كمية كبيرة من المزارع أو صاحب محل الكمسيون، أو حتى تاجر الجملة مباشرة، ما يضطره الى شرائها من تجار التجزئة.
وأشاروا إلى أن عملية التزود وما يرافقها من أجور نقل يفرض عليهم البيع بأسعار مرتفعة لتغطية الكلف والحصول على هامش ربح.
إلى ذلك، يشكوا مواطنون من ارتفاع في بعض أصناف الخضار وأهمها البندورة والكوسا والخيار، في الأسواق، مبدين تخوفهم من أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الارتفاع بالأسعار.
وقال المواطن حسن بني هاني من سكان إربد، أن هناك ارتفاعا في أسعار الخضار يبدو انها غير مبررة، متسائلا عن أسباب هذا الارتفاع وسط الحديث عن زيادة الإنتاج الخضري في المناطق الزراعية.
وأشار إلى وجود تفاوت في الأسعار بين محل وآخر، رغم أن جميع الأصناف تبدو من ذات الجودة.
في المقابل قال أحد أصحاب محال بيع الخضار والفواكه فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم باسعار الخضار منها سعرها في سوق الجملة وأجور نقلها وكلف تشغيل المحال وكل ذلك يضاف إلى السعر.
وبين أن أسعار الخضار يحكمها أيضا جودة الصنف، فهناك نخب أول ونخب ثاني ومنها ثالث، ومن الطبيعي أن يجد المستهلك تفاوتا بأسعار نفس الصنف من الخضار.
يذكر أن ارتفاع أسعار الخضار بداية شهر رمضان يعود غالبا إلى تهافت المواطنين على الأسواق وشراء كميات كبيرة تفوق حاجتهم اليومية.

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