Tuesday, 12 March 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية طبقة فحل أمام تحدي ترحيل البسطات للسوق الشعبي الجديد

3/11/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي - تتجه الأنظار في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي، نحو مشروع السوق الشعبي الجديد، الذي أنهت بلدية طبقة فحل بنائه مؤخرا، ويعول عليه بأن يجمع البسطات المنتشرة بشكل عشوائي بشوارع السوق، ويسهم بإنهاء حالة الفوضى التي يشهدها خاصة خلال شهر رمضان.
آمال السكان بتنظيم الأسواق، تختلط مع قلقهم بعدم قدرة البلدية على إلزام أصحاب البسطات بالانتقال من الشوارع إلى مبنى السوق، بناء على تجربة سابقة، كانت سعت خلالها البلدية لجمع البسطات في سوق شعبي تم بناؤه سابقا وانتهت بالفشل، بعد رفض أصحاب البسطات الانتقال إليه، بحجة أن مكانه بعيد عن الأسواق وحركة المتسوقين.
هذه المرة، تبدو البلدية أكثر ثقة بإنجاح مشروعها، وفق ما يؤكده رئيسها كثيب الغزواي بقوله، إن البلدية باشرت باستقبال أصحاب المحلات التجارية وأصحاب البسطات الراغبين في الانتقال لسوق المشارع الشعبي الجديد، الذي روعي بأن يكون بمنطقة قريبة وتتوفر فيها كافة الخدمات.
وأكد الغزاوي لـ"الغد"، أن البلدية حرصت كل الحرص على توفير الخدمات في السوق الشعبي الجديد، من مظلات وإنارة وحراسة.
وأشار إلى أن السوق الجديد عبارة عن هنجر ذي سعة كبيرة جدا، ومفتوح من الأعلى، ويحتوي على أجهزة تكييف، وتتوفر فيه الخدمات العامة، ومواقف للسيارات ومركبات التحميل والتنزيل.
وقال الغزواي إن البلدية ألزمت أصحاب البسطات على استئجار مواقع في السوق الجديد، بعد أن نفذت جميع مطالبهم، التي كانت سببا في فشل السوق الشعبي السابق.
وأضاف أن المجلس السابق في البلدية، سبق وأن قام بإنشاء سوق شعبي في المنطقة، ولكن ذلك السوق لم يتوفر فيه أي من الخدمات التى يجب توافرها، ما أدى إلى فشله وأصبح مكانا مهجورا.
وقال الغزاوي إن بلدية طبقة فحل باشرت بإجراءاتها لترحيل أصحاب البسطات والتخلص من الفوضى العارمة التى يشهدها سوق المشارع، إذ يعاني السوق من اكتظاظ وحالة من الفوضى، تتسبب بعرقلة حركة المرور، ونشأت عن ذلك العديد من المشاكل.
وبين أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة قبيل شهر رمضان، وإزالة العوائق وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي ظل خلال المرحلة الماضية مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على سعة الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية سواء للمجتمع المحلي أو الزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكا رئيسا للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن.
ويعول أصحاب محال تجارية تُزاحمهم البسطات في عملهم، على السوق الشعبي الجديد، بالتخلص من فوضى السوق، معتبرين أن إنشاء السوق سيعمل على تنظيم الأسواق، ويقلل من الازدحام المروري وحوادث السير والدهس، جراء الفوضى التي يشهدها السوق، فيما يبقى نجاح ذلك مرهونا بإلزام البسطات على ترك الشوارع وإشغال السوق الجديد.
ويبدي العديد من أصحاب المحلات التجارية استياء جراء انتشار بسطات الخضار والفواكه في السوق وعلى الشارع الرئيس، بشكل يغلق أحيانا أبواب محالهم، ما يوثر ذلك سلبا على مبيعاتهم التجارية، مؤكدين أن إلزام أصحاب البسطات بالانتقال للسوق الجديد، سيعمل على حل المشكلة، وينظم العمل ويخفف من الأزمة المرورية.
وقال محمد الرياحنة إن المنطقة أصبحت تشهد العديد من المخالفات في ظل ضعف المتابعة من قبل لجنة الصحة والسلامة العامة في البلدية. وأشار إلى أن محلات الملابس والأحذية، تتكبد خسائر مالية كبيرة، مطالبا المسؤولين في البلدية بإيجاد حل جذري لمشكلة وجود البسطات التي تعيق الحركة في السوق أيضاً.

MENAFN11032024000072011014ID1107964448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث