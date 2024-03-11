الأمن عن بلاغ انفجار في إربد: لم نعثر على أي شي

الأمن عن بلاغ انفجار في إربد: لم نعثر على أي شي
التاريخ
3/11/2024 11:27:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد حول سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، حيث تم التحرك للمكان من قبل دوريات الشرطة وجاري تمشيط المنطقة، إذ لم يعثر على أي شيء يُذكر ولم تشاهد أية أدخنة وما زالت الفرق منتشرة وتتابع تمشيط المنطقة .
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