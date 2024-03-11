الجيش والأمن يتابعان التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة اربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر
واكد انه فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة
مهيبا بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت الواقعه بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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