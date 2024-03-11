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الجيش والأمن يتابعان التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

3/11/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة اربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر

واكد انه فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة

مهيبا بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت الواقعه بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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