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سجل كارثي للبنز أمام الكبار

3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكد غياب مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة الهلال، اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان نجم ريال مدريد السابق غاب عن آخر 3 مباريات للاتحاد، بواقع مباراتين في الدوري السعودي أمام الهلال والأخدود، ثم غاب عن كلاسيكو الهلال بذهاب البطولة القارية الذي انتهى بفوز الزعيم 2 /صفر.
وأكد مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في المؤتمر الصحفي أن بنزيما يعاني من آلام عضلية ولم يتدرب مع النمور، وبالتالي تأكد غيابه.
وبالنظر إلى إحصائيات النجم الفرنسي المنضم مطلع الموسم الحالي إلى الاتحاد أمام الأندية الكبرى في السعودية، سنجد أنه لم يقدم المستوى المأمول منه.
4 مباريات
خاض بنزيما 4 مباريات فقط أمام الكبار بواقع مباراة أمام كل من الأهلي والشباب والهلال والنصر، سجل هدفًا وصنع مثله، وكانت البداية بتسجيل هدف خلال خسارة العميد أمام الهلال 3/ 4، في الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وفي الجولة التاسعة، لم يسجل أو يصنع خلال سقوط العميد أمام جاره ومنافسه التقليدي الأهلي في ديربي جدة صفر / 1، وظهر أيضًا في الهزيمة أمام الشباب بنفس النتيجة في الجولة الـ12 للدوري.
تمريرة وحيدة
قدم النجم الفرنسي تمريرة حاسمة واحدة خلال خسارة فريقه أمام النصر 2/ 5 في الجولة الـ17 من عمر الدوري، ثم غاب عن مباراة الهلال التي خسرها النمور 1/ 3 في الجولة الـ22 مطلع الشهر الجاري.
وكذلك غاب عن المباراة الماضية التي خسرها فريقه أمام الهلال صفر / 2 في ذهاب دوري أبطال آسيا، ليحقق سجلا كارثيًا أمام الكبار في موسمه الأول مع العميد.
-4 مباريات خاضها بنزيما أمام كبار السعودية.
-هدف وحيد للنجم الفرنسي خلال 4 مباريات.
-تمريرة حاسمة وحيدة قدمها البنز لزملائه.
- النجم الفرنسي لم بقدم المأمول أمام الرباعي.

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