سجل كارثي للبنز أمام الكبار

(MENAFN
- Al Watan) تأكد غياب مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة الهلال، اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان نجم ريال مدريد السابق غاب عن آخر 3 مباريات للاتحاد، بواقع مباراتين في الدوري السعودي أمام الهلال والأخدود، ثم غاب عن كلاسيكو الهلال بذهاب البطولة القارية الذي انتهى بفوز الزعيم 2 /صفر.
وأكد مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في المؤتمر الصحفي أن بنزيما يعاني من آلام عضلية ولم يتدرب مع النمور، وبالتالي تأكد غيابه.
وبالنظر إلى إحصائيات النجم الفرنسي المنضم مطلع الموسم الحالي إلى الاتحاد أمام الأندية الكبرى في السعودية، سنجد أنه لم يقدم المستوى المأمول منه.
4 مباريات
خاض بنزيما 4 مباريات فقط أمام الكبار بواقع مباراة أمام كل من الأهلي والشباب والهلال والنصر، سجل هدفًا وصنع مثله، وكانت البداية بتسجيل هدف خلال خسارة العميد أمام الهلال 3/ 4، في الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وفي الجولة التاسعة، لم يسجل أو يصنع خلال سقوط العميد أمام جاره ومنافسه التقليدي الأهلي في ديربي جدة صفر / 1، وظهر أيضًا في الهزيمة أمام الشباب بنفس النتيجة في الجولة الـ12 للدوري.
تمريرة وحيدة
قدم النجم الفرنسي تمريرة حاسمة واحدة خلال خسارة فريقه أمام النصر 2/ 5 في الجولة الـ17 من عمر الدوري، ثم غاب عن مباراة الهلال التي خسرها النمور 1/ 3 في الجولة الـ22 مطلع الشهر الجاري.
وكذلك غاب عن المباراة الماضية التي خسرها فريقه أمام الهلال صفر / 2 في ذهاب دوري أبطال آسيا، ليحقق سجلا كارثيًا أمام الكبار في موسمه الأول مع العميد.
-4 مباريات خاضها بنزيما أمام كبار السعودية.
-هدف وحيد للنجم الفرنسي خلال 4 مباريات.
-تمريرة حاسمة وحيدة قدمها البنز لزملائه.
- النجم الفرنسي لم بقدم المأمول أمام الرباعي.
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