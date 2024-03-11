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هل يصبح التورنيدو أسطورة الكلاسيكو؟

3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهدف نجم الهلال الدولي سالم الدوسري، رقمًا تاريخيًا خلال مواجهة الاتحاد، اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في مباراة الإياب، ليصبح الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 8 أهداف، متساويا مع الثنائي البرازيلي تياجو نيفيز وكارلوس إدواردو، أسطورتي الهلال.
وحال تمكن الدوسري من التسجيل مرة أخرى أمام الاتحاد، فإنه سينفرد بصدارة ترتيب هدافي كلاسيكو الهلال والاتحاد عبر التاريخ برصيد 9 أهداف.
وستكون حينها المرة الثالثة التي يسجل فيها سالم الدوسري هدفا في مرمى الاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث سبق أن هز شباك العميد في مباراة الدور الأول من الدوري بالإضافة لمواجهة ذهاب البطولة القارية.
وبخلاف الأهداف، فقد تمكن التورنيدو من صناعة 7 أهداف خلال 30 مباراة سابقة أمام الاتحاد بمختلف المسابقات.
يذكر أن الدوسري أحرز 15 هدفا بجانب 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة خاضها مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات.

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