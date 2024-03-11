هل يصبح التورنيدو أسطورة الكلاسيكو؟

(MENAFN
- Al Watan) يستهدف نجم الهلال الدولي سالم الدوسري، رقمًا تاريخيًا خلال مواجهة الاتحاد، اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في مباراة الإياب، ليصبح الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 8 أهداف، متساويا مع الثنائي البرازيلي تياجو نيفيز وكارلوس إدواردو، أسطورتي الهلال.
وحال تمكن الدوسري من التسجيل مرة أخرى أمام الاتحاد، فإنه سينفرد بصدارة ترتيب هدافي كلاسيكو الهلال والاتحاد عبر التاريخ برصيد 9 أهداف.
وستكون حينها المرة الثالثة التي يسجل فيها سالم الدوسري هدفا في مرمى الاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث سبق أن هز شباك العميد في مباراة الدور الأول من الدوري بالإضافة لمواجهة ذهاب البطولة القارية.
وبخلاف الأهداف، فقد تمكن التورنيدو من صناعة 7 أهداف خلال 30 مباراة سابقة أمام الاتحاد بمختلف المسابقات.
يذكر أن الدوسري أحرز 15 هدفا بجانب 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة خاضها مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات.
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