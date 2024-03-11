50 ريالا لقمة الأهلي والنصر

50 ريالا لقمة الأهلي والنصر
التاريخ
3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) طرحت إدارة الأهلي تذاكر مواجهة ناديها والنصر في قمة الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، عبر الموقع الرسمي المخصص لبيع التذاكر، الذي واجه إقبالا جماهيريا من أول ساعة من طرحها مما تسبب في وصول عدد الانتظار أكثر من 22 ألف طلب، وخصصت الإدارة الأهلاوية مبلع 50 ريال للواجهة و30 ريالا خلف المرمى، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي ناديا جماهيريا على إستاد الجوهرة، كمستضيف، مما جعل الإقبال الجماهيري كبيرا.
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