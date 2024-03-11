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50 ريالا لقمة الأهلي والنصر

3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت إدارة الأهلي تذاكر مواجهة ناديها والنصر في قمة الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، عبر الموقع الرسمي المخصص لبيع التذاكر، الذي واجه إقبالا جماهيريا من أول ساعة من طرحها مما تسبب في وصول عدد الانتظار أكثر من 22 ألف طلب، وخصصت الإدارة الأهلاوية مبلع 50 ريال للواجهة و30 ريالا خلف المرمى، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي ناديا جماهيريا على إستاد الجوهرة، كمستضيف، مما جعل الإقبال الجماهيري كبيرا.

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