مناورة ودية للذئاب

مناورة ودية للذئاب
التاريخ
3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختبر مدرب التعاون، البرازيلي شاموسكا لاعبيه البدلاء، خلال المناورة الودية التي خاضها أمام فريق درجة الشباب في النادي، قبل أن يمنح لاعبيه راحة أمس، على أن تعود التدريبات اليوم.
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