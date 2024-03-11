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مناورة ودية للذئاب

3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اختبر مدرب التعاون، البرازيلي شاموسكا لاعبيه البدلاء، خلال المناورة الودية التي خاضها أمام فريق درجة الشباب في النادي، قبل أن يمنح لاعبيه راحة أمس، على أن تعود التدريبات اليوم.

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