ضمك يراقب مفاتيح الهلال
التاريخ
3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا من وتيرة تحضيرات فارس الجنوب، لمواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على النواحي الدفاعية، وإغلاق المساحات أمام المنافس، ومراقبة مفاتيح اللعب لدى الزعيم.
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