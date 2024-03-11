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النموذجي يعود للتدريبات

3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف الفتح، اليوم، تدريباته بعد راحة اليوم التي تمتع بها لاعبوه، عقب مواجهتي الخليج السبت والأحد الماضيين، في دوري روشن السعودي، والدوري الرديف، وسيبدأ تحضيراته لموقعة الاتحاد السبت المقبل.

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