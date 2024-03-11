النموذجي يعود للتدريبات
التاريخ
3/11/2024 11:26:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستأنف الفتح، اليوم، تدريباته بعد راحة اليوم التي تمتع بها لاعبوه، عقب مواجهتي الخليج السبت والأحد الماضيين، في دوري روشن السعودي، والدوري الرديف، وسيبدأ تحضيراته لموقعة الاتحاد السبت المقبل.
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