بهوية سعودية ثرية.. الفنون التقليدية تزين الليوان

(MENAFN
- Al Watan) انطلاقًا من الأهمية الجوهرية التي يُمثلها اليوم الإعلام في حياة الإنسان، وإيمانًا بأهميته وتأثيره الكبير، يُشارك المعهد الملكي للفنون التقليديّة -وِرث- ضمن أهم البرامج التلفزيونية الحوارية الرمضانية "الليوان" من تقديم الإعلامي عبدالله المديفر، والذي يُعرض على شاشة روتانا خليجية على مدار شهر رمضان المُبارك، عبر تجهيز وتنفيذ استوديو البرنامج بالكامل من قِبل طلاب وحرفييّ المعهد الملكي.
تُعد المُشاركة تجسيدًا حقيقيًا للدعم والتمكين المُستمر الذي يقدمه -وِرث- للطلاب والحرفيين، وتعزيزًا لحضورهم المُهم وحضور الفنون التقليديّة السعودية ضمن أهم المُناسبات والفعاليات المحلية والدولية.
21 طالب وطالبة، و12 حرفي وحرفية سعوديين تمكنوا من تنفيذ استديو البرنامج، عبر صناعة 45 قطعة فنيّة يدوية فريدة مُستلهمة من الوِرث الفني الغني الذي تتمتع به الثقافة السعودية، من كافة مناطق المملكة.
استغرق العمل على تنفيذ الأعمال اليدوية المُقدمة من طلاب وحرفيين -وِرث- ساعات عمل تجاوزت 4 الآف ساعة من مُمارسة الشغف وتجسيد الإبداع، ليمثل 13 فن تقليدي العمق الاستثنائي في ثقافتنا الوطنية، بالإضافة إلى تقديم 30 هدية تذكارية من -وِرث- مصنوعة يدويًا لضيوف برنامج "الليوان" على مدار شهر رمضان المبارك.
يعد المعهد الملكي للفنون التقليديّة -وِرث- جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية و إثراء الفنون التقليديّة السعوديّة، حيث يعمل على تمثيل ثقافة المملكة من خلال تعزيز الوِرث الحضاري الغني والفريد للفنون التقليديّة، والأعمال الفنيّة المرتبطة بها، والمحافظة على أصالتها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.
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