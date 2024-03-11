بهوية سعودية ثرية.. الفنون التقليدية تزين الليوان

MENAFN - Al Watan) انطلاقًا من الأهمية الجوهرية التي يُمثلها اليوم الإعلام في حياة الإنسان، وإيمانًا بأهميته وتأثيره الكبير، يُشارك المعهد الملكي للفنون التقليديّة -وِرث- ضمن أهم البرامج التلفزيونية الحوارية الرمضانية "الليوان" من تقديم الإعلامي عبدالله المديفر، والذي يُعرض على شاشة روتانا خليجية على مدار شهر رمضان المُبارك، عبر تجهيز وتنفيذ استوديو البرنامج بالكامل من قِبل طلاب وحرفييّ المعهد الملكي.

تُعد المُشاركة تجسيدًا حقيقيًا للدعم والتمكين المُستمر الذي يقدمه -وِرث- للطلاب والحرفيين، وتعزيزًا لحضورهم المُهم وحضور الفنون التقليديّة السعودية ضمن أهم المُناسبات والفعاليات المحلية والدولية.

21 طالب وطالبة، و12 حرفي وحرفية سعوديين تمكنوا من تنفيذ استديو البرنامج، عبر صناعة 45 قطعة فنيّة يدوية فريدة مُستلهمة من الوِرث الفني الغني الذي تتمتع به الثقافة السعودية، من كافة مناطق المملكة.

استغرق العمل على تنفيذ الأعمال اليدوية المُقدمة من طلاب وحرفيين -وِرث- ساعات عمل تجاوزت 4 الآف ساعة من مُمارسة الشغف وتجسيد الإبداع، ليمثل 13 فن تقليدي العمق الاستثنائي في ثقافتنا الوطنية، بالإضافة إلى تقديم 30 هدية تذكارية من -وِرث- مصنوعة يدويًا لضيوف برنامج "الليوان" على مدار شهر رمضان المبارك.

يعد المعهد الملكي للفنون التقليديّة -وِرث- جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية و إثراء الفنون التقليديّة السعوديّة، حيث يعمل على تمثيل ثقافة المملكة من خلال تعزيز الوِرث الحضاري الغني والفريد للفنون التقليديّة، والأعمال الفنيّة المرتبطة بها، والمحافظة على أصالتها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.