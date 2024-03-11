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6 مزايا للتصوير الجوي في المواقع الأثرية

3/11/2024 11:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) عدّد خبير في تقنيات المسوحات الأثرية، 6 مزايا في استخدام تقنية التصوير الجوي للمواقع الأثرية، تهدف إلى تسهيل عملية تخطيط المواقع الأثرية وتوثيقها عبر برمجيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى توثيقها بدقة عالية على نظام الموقع العالمي (GPS)، وتعزز دورها في دراسة وبحوث الآثار في المنطقة ومحيطها، وتفتح آفاق في عملية الاستكشاف الأثري إلى جانب أهميتها في توفير قاعدة بيانات قيمة من الصور الرقمية للباحثين وطلبة الدراسات العليا، مع إمكانية التحكم في التصوير من ارتفاعات وزوايا مختلفة، علاوة على التقاط وتخزين مئات الصور في الطلعة الواحدة.
المسح الأثري
حدد الخبير، جمال حسن صافي، في محاضرة بعنوان: ((المسح الأثري))، 4 تحديات جديدة تواجه الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية، والتحديات، هي: أن المواقع الأثرية تظهر بشكل مختلف تمامًا في صور الأقمار الصناعية عما تظهر على الأرض، ويتطلب التفسير الدقيق للصور خبرة إضافية لذلك، وكثيرًا ما يشتمل الاستشعار عن بعد على برامج حاسوبية متخصصة ليس من السهل دائمًا تشغيلها أو تعلمها، وعادة ما يتطلب اتصالا جيدًا بالإنترنت للعثور على صور الأقمار الصناعية أو البيانات الأخرى، وتحميلها، ويمكن أن يشغل هذا مساحة تخزين كبيرة جدًا على الكمبيوتر، ويمكن أن تختلف جودة البيانات المتاحة اختلافًا كبيرًا بين مناطق مختلفة، وبالتالي قد يكون من الصعب تحديد أنسب الصور لمهمة معينة، ومن ثم تحديد مكانها والحصول عليها.
الجيولوجيا المحلية
قال صافي: من الأهمية، اختيار عالم الآثار أداة الاستشعار عن بعد المناسبة للوظيفة، وتعتمد أفضل الصور أو التقنيات التي يمكن استخدامها جزئيًا على طبيعة علم الآثار، والتعرف على معظم المواقع والمعالم الأثرية في الصحراء الصخرية المفتوحة أسهل من التعرف على الغابات الكثيفة، ويسهم مستوى الغطاء السحابي، ونوع ومدى الغطاء النباتي، وعمق التربة، وطبيعة الجيولوجيا المحلية في درجة سهولة أو صعوبة رؤية المعالم الأثرية أو المظاهر الطبيعية.
المواقع المدمرة
أضاف أن استخدام الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية مفيد لعلم الآثار، إذ تسمح بيانات الأقمار الصناعية لعلماء الآثار بدراسة مناطق شاسعة بكفاءة أكبر بكثير مما كانت عليه عند إجراء العمل الميداني على الأرض، والقيام بذلك من أي مكان في العالم دون تكلفة أو بذل جهد في زيارة موقع أو منطقة دراسة، علاوة على إمكانية تحديث الصور بانتظام وبسهولة، ودراسة التغيرات في المواقع الأثرية بمرور الوقت، وحتى تحديد المواقع المدمرة حاليًا.

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