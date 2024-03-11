سقوط جسر مشاة في خميس مشيط دون تسجيل إصابات - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) باشرت بلدية محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، حادث سقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان، وذلك بعد اصطدام معدة نقل ثقيلة بشكل مخالف لأنظمة المرور، وبارتفاع يتعدى الحد المسموح به "5.5م"، مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الجسر دون تسجيل إصابات بشرية.
وقامت بلدية المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري، حيث تم رفع الأنقاض وإزالة الجسر القائم بالكامل لتأثره بالاصطدام.
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