Tuesday, 12 March 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقوط جسر مشاة في خميس مشيط دون تسجيل إصابات - جريدة الوطن السعودية

3/11/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت بلدية محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، حادث سقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان، وذلك بعد اصطدام معدة نقل ثقيلة بشكل مخالف لأنظمة المرور، وبارتفاع يتعدى الحد المسموح به "5.5م"، مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الجسر دون تسجيل إصابات بشرية.
وقامت بلدية المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري، حيث تم رفع الأنقاض وإزالة الجسر القائم بالكامل لتأثره بالاصطدام.

MENAFN11032024000089011017ID1107964421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث