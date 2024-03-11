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9 استعدادات أسرية تحقق الراحة في رمضان

3/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تسهم 9 استعدادات في تعزيز الراحة وتفريغ النفس للعبادة في شهر رمضان، تمثلت في:
التحضير الصحي.
مراجعة الحالة الصحية والتحقق من قدرة الصيام.
تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة.
إعداد جدول زمني للأنشطة الرمضانية المختلفة.
تناول وجبات غذائية متوازنة ومغذية.
إشراك الأطفال في الأنشطة الدينية.
تحفيز الأطفال على فهم القيم الرمضانية.
إعداد جداول دراسية للأطفال.
مراعاة أوقات الصلاة والراحة.

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