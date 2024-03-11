9 استعدادات أسرية تحقق الراحة في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) تسهم 9 استعدادات في تعزيز الراحة وتفريغ النفس للعبادة في شهر رمضان، تمثلت في:
التحضير الصحي.
مراجعة الحالة الصحية والتحقق من قدرة الصيام.
تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة.
إعداد جدول زمني للأنشطة الرمضانية المختلفة.
تناول وجبات غذائية متوازنة ومغذية.
إشراك الأطفال في الأنشطة الدينية.
تحفيز الأطفال على فهم القيم الرمضانية.
إعداد جداول دراسية للأطفال.
مراعاة أوقات الصلاة والراحة.
MENAFN11032024000089011017ID1107964410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.